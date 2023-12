Rosjanie w kilka minut stracili 12 myśliwców taktycznych

Ukraińcy atakują terytorium Rosji dronami kamikadze

Analitycy wojskowi uważają, że po tym spektakularnym ataku, Rosjanie będą musieli przenieść swoje samoloty do lotnisk bardziej oddalonych od granicy z Ukrainą. To będzie oznaczało, że ataki na ukraińskie miasta będą odbywały się z większym opóźnieniem, a to da cenny czas naszemu sąsiadowi na lepsze przygotowanie się na takie wydarzenia.

Rosja od początku wybuchu wojny w Ukrainie straciła już 100 samolotów i 133 śmigłowce. Jeśli chodzi o same samoloty Su-34, to Ukraińcy wyeliminowali 33 maszyny, w tym 12 w ostatnich 24 godzinach. Su-34 to nowoczesny wielozadaniowy myśliwiec taktyczny. Maszyna zdolna jest do przenoszenia taktycznej broni jądrowej i może przeprowadzać misje szturmowe, rozpoznawcze oraz misje bezpośredniego wsparcia lotniczego. Szacuje się, że koszt wyprodukowania Su-34 wynosi ok. 36 milionów dolarów.

Czym jest rosyjski myśliwiec Su-34?

Samolot osiąga prędkość 1900 km/h i ma zasięg 4000 km, a także potrafi wznieść się na pułap 17 000 m. Maszyna wyposażona jest wymiennie w bomby lotnicze odłamkowo-burzące, pociski kierowane laserowo lub telewizyjnie, pociski manewrujące powietrze-powietrze i powietrze-ziemia, rakiety przeciwradarowe oraz w pociski przeciwokrętowe. Ponadto może przenosić taktyczne bomby termojądrowe. W skład uzbrojenia wchodzi także działo 30 mm Gryazev-Shipunov GSh-30-1.