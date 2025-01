Ogromne zainteresowanie na świecie nową polską bronią. "To potęga"

Gdyńska firma APS (Advanced Protection Systems) pokazała, że Polacy mogą projektować, budować i oferować rewelacyjne technologie militarne. Co ciekawe, rodzime firmy specjalizują się w wielu systemach, ale najbardziej cenione są drony i urządzenia je neutralizujące. To świetna wiadomość, ponieważ to właśnie latające bezzałogowce odgrywają ogromną rolę np. na wojnie w Ukrainie.

Analitycy wojskowi podkreślają, że Wojsko Polskie jest pionierem w wdrażaniu tego typu technologii w całym NATO. Dlatego inne kraje Europy, a nawet świata coraz chętniej chcą współpracować z polskimi firmami, by rozwijać swoje armie z myślą o możliwości wybuchu wojny, w której drony będą największą zmorą pola walki.

Polska pionierem w systemach antydronowych

Gdyńska firma APS specjalizuje się w budowie radarów krótkiego zasięgu do wykrywania i identyfikacji niewielkich obiektów powietrznych oraz systemów antydronowych. Jak podkreślają jej twórcy, a mianowicie Maciej Klemm i Radosław Piesiewicz, tego typu technologie idealnie sprawdzają się przy ochronie infrastruktury krytycznej.

Co ciekawe, systemy te są już używane w boju przez armię Rwandy przeciwko Demokratycznej Republice Konga na spornych terytoriach. Żołnierze chwalą polskie systemy i nie wyobrażają sobie obrony swojego kraju bez tych najnowocześniejszych zdobyczy technologii.

Systemy APS wykrywają i pacyfikują drony

To dotyczy również naszego kraju. Jak tłumaczą eksperci, gdyby Rosja zaatakowała Polskę, to w pierwszym rzędzie obiekty strategiczne i infrastruktury krytycznej znalazłyby się na celownikach rakiet i dronów kamikadze. Dlatego Wojsko Polskie stawia właśnie na systemy obrony, by lepiej móc sobie z nimi radzić. Podobne plany w systemach antydronowych ma aż 24 kraje w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie, którym firma APS sprzedała swoje urządzenia.

Najciekawszą technologią opracowaną przez APS są radary rodziny FIELDctrl 3D MIMO. Mogą one pochwalić się znacznie większą skutecznością od konkurencji. Można nawet śmiało rzec, że gdy są w akcji, "drony padają jak muchy". Przydają się one do wykrywania bardzo małych obiektów, które mają prawie zerową prędkość Dopplera. Mogą one szybko sklasyfikować obiekty powietrzne, jak drony czy ptaki (również rodzaje istniejących dronów), na podstawie specjalnie opracowanego algorytmu.

Drony neutralizowane armatami MK44 Bushmaster

Radary FIELDctrl 3D MIMO w różnych wersjach mogą wykrywać cele i je identyfikować na dystansie od 3 do 6 kilometrów. Ale to nie wszystko. Te systemy można zakupić osobno oraz w zestawach z własnym systemem dowodzenia i kierowania C2 oraz zapewniającego nie tylko wykrywanie, śledzenie i identyfikację, ale również neutralizację bezzałogowców powietrznych.

Tutaj do gry wchodzą systemy zakłócające SKYctrl SKID. Zostały one opracowane wraz z brytyjskimi firmami np. na potrzeby wojny w Ukrainie. Cieszą się tam ogromną popularnością, ponieważ pomagają skutecznie chronić miasta przed atakami dronów kamikadze. W ofercie są systemy zarówno klasy "soft-kill", czyli zakłócacze-jammery), jak i "hard-kill", a mianowicie obejmujące systemy "neutralizacji" lufowe lub laserowe.

Wojsko Polskie pionierem systemów antydronowych w NATO

W przypadku urządzeń "hard-kill", system neutralizacji dronów kamikadze bazuje na armacie MK44 Bushmaster kalibru 30 mm. Została ona dostarczona przez brytyjską firmę MSI Defence Systems. Jak podaje firma APS, broń ta przeznaczona jest dla lekkich oddziałów piechoty, a jej atrybutem jest fakt, że rozkładanie systemu nie zajmuje więcej niż 5 minut.

Wojsko Polskie miało zakupić i używa wersji kontenerowej systemu SKYctrl L od firmy APS. Dodatkowo w Agencji Uzbrojenia intensywnie pracuje się nad budową i testami broni antydronowej. Nowy minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak, przyznał, że armia docelowo będzie miała wojska dronowe, podobnie, jak ma to miejsce na Ukrainie. Jest też projekt stworzenia specjalnego ośrodka polsko-ukraińskiego wyspecjalizowanego do analizowania i szkolenia w temacie technologii dronowych.