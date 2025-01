Rosyjskie wozy mają podbić Ukrainę. Dostają pancerz z drewna

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z produkcji jednego z pojazdów, często określanych mianem rosyjskich czołgów-żółwi. To wóz stworzony na podwoziu czołgu serii T-72, z którego zdjęto wieżę i do którego dobudowano specjalne blachy „pancerza”, mające chronić go m.in. przed zagrożeniem dronów.