Ukraina najpewniej już niedługo będzie musiała zmierzyć się z nowym zagrożeniem ze strony Moskwy, bo wiele źródeł donosi, że Rosja jest bliska rozpoczęcia seryjnej produkcji nowej wersji systemu rakiet balistycznych Iskander-M. Oficjalna nazwa nie została jeszcze potwierdzona, ale nowa rakieta - dzięki zastosowaniu nowocześniejszego i wydajniejszego silnika oraz zwiększeniu o ok. 15 proc. ilości przenoszonego paliwa - ma podwoić oryginalny zasięg wynoszący 500 kilometrów. To sprawia, że nowy pocisk z miejsca doczekał się nieoficjalnej nazwy Iskander-1000.

Kluczowym elementem nowego systemu ma być też zdaniem BulgarianMilitary.com autonomiczny inercyjny system nawigacyjny, który zapewnia wysoką precyzję dzięki wbudowanym czujnikom śledzącym pozycję i orientację pocisku w trakcie lotu. Technologia ta została udoskonalona poprzez zastosowanie nowych algorytmów korekty kursu, co znacznie zmniejsza ryzyko odchylenia od zamierzonej trajektorii. Dodatkowo pocisk jest wyposażony w systemy nawigacji satelitarnej, co umożliwia precyzyjne namierzanie celów na dużych odległościach i w otwartym terenie.

Kilka dni później Władimir Putin zapowiedział, że Rosja obecnie realizuje ostatnią fazę prac nad nowymi zdolnościami uderzeniowymi, które mają być odpowiedzią na amerykańskie plany rakietowe w Niemczech (2. Wielodomenowa Grupa Zadaniowa wyposażona w baterię mobilnych wyrzutni rakietowych Typhon). Według rosyjskich źródeł rakiety Iskander-1000 mogły już zostać rozmieszczone w najbardziej wysuniętym na zachód regionie Rosji, czyli obwodzie kaliningradzkim , co pozwoliłoby na sięgnięcie celów w dużej części Europy Środkowej i Zachodniej oraz na Morzu Bałtyckim.

Iskander-M odgrywa kluczową rolę w strategii rosyjskich sił zbrojnych, wyróżniając się wysoką mobilnością, precyzją, możliwością użycia różnych typów głowic oraz skomplikowaną trajektorią lotu, co utrudnia jego przechwycenie. Dotychczas pociski 9K720 Iskander-M miały jednak zasięg ograniczony do 500 km (z powodu Traktatu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych krótkiego i średniego zasięgu z 1987 r., z którego Stany Zjednoczone wycofały się podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa), ale to się właśnie zmienia - nowy wariant Iskandera ma zachować wszystkie cechy oryginału przy jednoczesnym podwojeniu zasięgu.