Rosyjski "czołg-żółw" to bardzo kiepski wynalazek

Jakiś czas temu, Rosjanie sami przyznali, że takie maszyny to bardzo kiepski pomysł. Było to następstwem masowych ich pacyfikacji przez ukraińskie drony kamikadze. Nie oznacza to jednak, że całkowicie znikły z frontu. Czołg z taką żelazną konstrukcją ma ograniczoną możliwość manewrowania w terenie, a dodatkowo załoga ma skróconą widoczność celów. Takie pomysły nie mogą być praktyczne.

Ciężka konstrukcja ogranicza ich prędkość i sprawia, że pojazdy dużo więcej palą, co nie jest bez znaczenia dla ich zasięgu. Bardzo często bywa, że maszyna szybko zużywa zapas paliwa i ostatecznie porzucana jest w polu, jak ten czołg z powyższego nagrania. Co ciekawe, najczęściej na takie potwory przerabiane są czołgi T-72.