Zaskakujące nagranie. Najnowszy czołg Rosji nagle się zapalił

Groźna sytuacja rosyjskich czołgistów

Według Rosjan w pewnym momencie czołg został zaatakowany przez pocisk FGM-148 Javelin, którego odłamki przebiły pancerz. Stąd miał pojawić się ogień. Niemniej prawdziwą przyczyną było zjawisko tzw. flare back, spowodowane starą i źle składowaną amunicją.

Reklama

Po wystrzeleniu tak nieprzystosowanego pocisku z zamka wyrzucone zostały jego jeszcze płonące kawałki materiału pędnego. Rosyjscy załoganci mogą mieć szczęście, że nie doszło jeszcze do pozostawienia niedopalonego prochu, który nie spłonął w lufie. Ten mógłby zassać jeszcze do wieży tlen i doprowadzić do całkowitego spalenia wszystkiego w wieży.

T-90M to najnowszy czołg Rosji

Sam czołg, który uciekł otoczony płomieniami to dość ciekawa konstrukcja. To T-90M, który w regularnych jednostkach pojawił się w 2020 roku, więc de facto jest najnowszym czołgiem Rosjan, jakiego używają na Ukrainie.

T-90M ma 15-20 proc. większą celność niż standardowe działa czołgów serii T-90. Oprócz standardowych pocisków może wystrzeliwać kierowane pociski przeciwpancerne 9M119 Refleks. Ważnym elementem T-90M jest pancerz reaktywny systemu Relikt, najnowszy w rosyjskim arsenale. Ma zapewniać ochronę przed nowoczesnymi pociskami przeciwpancernymi APFSDS. Według zapewnień Rosjan T-90M posiada także możliwości hunter-killer, gdzie dowódca po wypatrzeniu celu, może automatycznie ustawić nań działo, a celowniczy dokonuje tylko korekty.

Zdjęcie T-90M / Ministerstwo Obrony Rosji / Wikimedia

Załoga: 3 załogantów (dowódca, działonowy, kierowca)

Długość (wraz z lufą): 9,53 m

Szerokość: 3,78 m

Wysokość: 2,23 m

Masa całkowita: 48000 kg

Broń główna: armata gładkolufowa 2A46M-4 kalibru 125 mm

Broń dodatkowa: zdalnie sterowany moduł wieżowy z karabinem 12,7 mm NSV, sprzężony karabin maszynowy PTK kalibru 7,62 mm

Napęd: silnik diesla V-92S2 o mocy 1000 K

M Prędkość maksymalna: 60 km/h

Zasięg jazdy: 550 km

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!