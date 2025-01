Szwecja pomoże Ukrainie urządzić pogrom rosyjskich czołgów

Eksperci militarni tłumaczą, że w kolejnych miesiącach to właśnie europejskie kraje NATO przejmą inicjatywę w kwestii pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jest to pokłosie ograniczenia wysyłki sprzętu przez Stany Zjednoczone pod przywództwem Donalda Trumpa . W kolejnych tygodniach możemy spodziewać się przedstawienia licznie nowych pakietów wsparcia dla Kijowa.

AT-4 to niekierowana przenośna jednorazowa bezodrzutowa broń przeciwpancerna kalibru 84 mm, ważąca 6,7 kilogramów i mierząca ok. 1 metra długości, która może strzelać pociskami o wadze 1,8 kilogramów na zasięgu ok. 300 metrów. To w zupełności wystarczy, by w krótkim czasie zorganizować prawdziwy pogrom rosyjskim czołgom.