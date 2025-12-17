Rak gruczołowy przewodów trzustkowych (PDAC) odpowiada za ponad 90 proc. wszystkich przypadków nowotworów trzustki i pozostaje jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów u ludzi. Brak objawów we wczesnym stadium sprawia, że choroba jest zwykle diagnozowana dopiero w momencie, gdy możliwości terapeutyczne są ograniczone - obecnie wskaźnik pięcioletniego przeżycia pacjentów z PDAC nie przekracza 12 proc.

Przełom w badaniach nad rakiem trzustki

Badania zespołu z Southampton, prowadzone we współpracy z organizacją charytatywną Planets, oparto na analizie danych z UK Biobank - bazy obejmującej materiał genetyczny ponad pół miliona ochotników. Naukowcy zidentyfikowali zestawy wariantów genów, które w połączeniu z informacjami o wieku, płci i stylu życia mogą znacząco poprawić skuteczność prognozowania ryzyka zachorowania.

Nasze wstępne analizy wskazują na istnienie nowych wzorców genetycznych powiązanych z ryzykiem raka trzustki w populacji brytyjskiej. Jeśli wyniki te zostaną potwierdzone w dalszych badaniach, mogą stać się podstawą do opracowania zindywidualizowanych narzędzi oceny ryzyka, łączących dane genetyczne z czynnikami środowiskowymi

Rozwiń

Nowe wzorce genetyczne

Zdaniem ekspertów, włączenie danych genetycznych do oceny ryzyka może pozwolić lekarzom na identyfikację osób wymagających wcześniejszego monitorowania, a w przyszłości także objęcia ich programami badań przesiewowych. Znane czynniki ryzyka, jak palenie tytoniu, cukrzyca, otyłość i dziedziczna predyspozycja, nie tłumaczą bowiem w pełni, dlaczego u niektórych pacjentów PDAC rozwija się szczególnie agresywnie.

Rozszerzenie wiedzy o genetycznych podstawach raka trzustki umożliwi nam tworzenie bardziej precyzyjnych modeli predykcyjnych. To z kolei może stanowić punkt wyjścia do wdrożenia ukierunkowanych badań przesiewowych i realnie przyczynić się do ratowania życia

Choć droga do praktycznego zastosowania nowych ustaleń jest jeszcze długa, badacze podkreślają, że to istotny krok w kierunku medycyny prewencyjnej opartej na danych genetycznych. W kontekście choroby, która przez dekady uchodziła za "cichego zabójcę" z powodu braku wczesnych objawów, każda możliwość wcześniejszej interwencji może mieć kluczowe znaczenie dla rokowania pacjentów.

"Wydarzenia": Hejt, przemoc, wyśmiewanie. Aplikacja ma pomóc gorzowskim uczniom Polsat News