Zniknięcie lodowców rozpędziło kontynenty i rozgrzało Islandię

Autorzy porównują Ziemię do materaca z pianki: gdy zdejmuje się z niego ciężar, powierzchnia stopniowo wraca do pierwotnego kształtu. Kiedy lodowiec o miąższości kilku kilometrów stopniał, masa przeniosła się z lądu do oceanów, powodując nie tylko pionowe odbicie skorupy, lecz także jej przesunięcie poziome. W okresie 12 do 6 tys. lat temu rozsuwanie płyt przy grzbiecie śródoceanicznym wyraźnie przybrało na sile, co mogło ułatwić dopływ magmy spod płaszcza ziemskiego.