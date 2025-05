Madryt, Nicea, Bukareszt i Bazylea - to nowości, które już od 18 lipca będą dostępne dla wszystkich podróżnych odlatujących z Portu Lotniczego Wrocław. Do Bazylei samoloty Wizz Air będą latać cztery razy w tygodniu, natomiast do Nicei, Madrytu i Bukaresztu przewoźnik zaplanował po trzy połączenia tygodniowo.

Wraz z przydzieleniem drugiego samolotu Airbus A321neo do bazy Wizz Air we Wrocławiu już w lipcu 2025 roku, linia zwiększy także częstotliwość lotów na istniejących trasach: do Barcelony (z 3 do 4 lotów tygodniowo), Malagi (z 2 do 3 lotów tygodniowo), Bari (z 2 do 4 lotów tygodniowo) oraz Splitu (z 2 do 3 lotów tygodniowo).