DNA nie kłamie. Prawda przypadkiem wychodzi na jaw

Tam aż do śmierci w 2010 roku żył, pracował i z drugą żoną wychowywał dzieci jako John Vincent Damon, a jego rodzina nie miała pojęcia o jego przeszłości - wiedzieli wprawdzie, że był sierotą, ale z pewnością nigdy nie przyszło im do głowy, że tylko dlatego, że sam odebrał rodzicom życie i to z powodu błahostki.

I pewnie nigdy by się nie dowiedzieli, gdyby jeden z synów nie zdecydował się udostępnić swojego DNA w bazie danych służących do szukania przodków. Traf chciał, że była to ta sama baza danych, do której wcześniej trafiły próbki DNA młodszego brata Williama Leslie Arnolda.

Nietrudno więc wyobrazić sobie zdziwienie policjantów, kiedy dostali informację o zgodności DNA, która pozwoliła w końcu zamknąć sprawę sprzed kilkudziesięciu lat. Co jednak ciekawe, syn Arnolda przekonuje, że chociaż prawda jest trudna, to cieszy się, że poznał prawdę:

Na zestawie testowym DNA nie ma etykiety ostrzegawczej mówiącej, że to, co znajdziesz, może ci się nie podobać. Ale nie żałuję, że to zrobiłem i cieszę się, że teraz znam prawdę o moim tacie komentuje dla CNN.