Teraz dzięki wsparciu firmy Othram, zajmującej się zaawansowanymi analizami DNA, udało się rozwikłać kolejną zagadkę, która od 1995 roku pozostawała bez wyjaśnienia . Othram to amerykańska korporacja, która specjalizuje się w śledczej genealogii genetycznej. To rozwijająca się dziedzina, która pomaga organom ścigania poprzez oferowanie nowych narzędzi do rozwiązywania niewyjaśnionych dotychczas spraw morderstw czy zaginięć.

W marcu 1995 roku w korycie rzeki w hrabstwie Santa Cruz w Kalifornii odkryto częściowo zachowany szkielet. Przez dziesięciolecia służby nie były w stanie ustalić, do kogo należą szczątki. Dostępne wcześniej metody nie pozwalały na to, by dowiedzieć się więcej niż to, że zmarła to kobieta, a dodatkowe badania w 2019 r. wskazały tylko, że do śmierci doszło prawdopodobnie między 1977 a 1984 rokiem, podaje CBS News. Rozwój badań i pojawienie się nowych metod skłoniły biuro szeryfa hrabstwa Santa Cruz, by powrócić do sprawy. Nawiązano współpracę ze wspomnianym laboratorium Othram. Przez parę lat prowadzono zaawansowane badania.