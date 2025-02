Kryminalistyka ma nową broń. Bakterie na tropie gwałcicieli

Jeśli nie doszło do ejakulacji, użyto prezerwatywy lub mężczyzna przeszedł wazektomię…, to właśnie w takich przypadkach ta metoda może okazać się bardzo ważna jako alternatywa - powiedział Chapman.

Co więcej, w jednym przypadku taki "podpis bakteryjny" utrzymywał się przez pięć dni po stosunku, co wskazuje na długotrwałość transferu bakterii między partnerami. Badacze zasugerowali więc, że ta technika może wydłużyć okno czasowe do testowania po gwałcie, wykraczając poza tradycyjne analizy DNA, w których największa szansa na wykrycie plemników jest w ciągu pierwszych 24 godzin po napaści.