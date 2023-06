PKP Intercity kupi dodatkowe nowe lokomotywy. Będą szybkie

PKP Intercity podpisało umowę z NEWAG na zakup 10 nowych lokomotyw w 2021 roku z opcją na 5 dodatkowych. Teraz spółka poinformowała o skorzystaniu z tej możliwości i planach dokupienia dodatkowych pięciu pojazdów. Pierwsze zakupione pojazdy wyjadą na tory już na przełomie 2023 i 2024 roku.

Polskie lokomotywy pojadą nie tylko po polskich torach

Nowe lokomotywy produkowane przez nowosądeckiego producenta będą mogły rozwijać prędkość do 200 km/h. PKP ma nadzieje, że pozwolą wykorzystać zmodernizowane linie kolejowe. Dzięki dodatkowej homologacji na pięć europejskich krajów będą mogły jeździć również poza granice Polski. Mowa o Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i Węgrzech.

Jak informuje przewoźnik, po uzyskaniu homologacji na terenie Niemiec i Czech, nowe lokomotywy kursować będą w relacjach: Warszawa - Berlin, Przemyśl - Berlin, Gdynia - Berlin, Gdynia - Warszawa - Katowice - Wiedeń (na odcinku do Bohumina). Lokomotywy zostaną również wykorzystane na najpopularniejszych trasach krajowych takich jak Warszawa - Gdynia, Warszawa - Poznań, Warszawa - Wrocław, Warszawa - Katowice, Warszawa - Kraków.

Zdjęcie Nowe lokomotywy serii Gryffin rozpędzą się do 200 k/h / PKP IC/NEWAG / materiały prasowe

Zdjęcie Szybkie lokomotywy już niedługo mają wozić pasażerów

Nowe lokomotywy będą szybsze niż w poprzednim kontrakcie

PKP Intercity już od kilku lat współpracuje z firmą NEWAG. Pod koniec 2020 roku spółka odebrała 30 lokomotyw elektrycznych serii EU160 Griffin. Rozpędzają się one do prędkości 160 km/h i jeżdżą na trasach krajowych. Nowe lokomotywy również będą należały do serii Griffin, ale będą o 40 km/h szybsze. Przypomnijmy, że PKP Intercity w marcu 2023 roku podpisała jeszcze jeden kontrakt na dostawę 20 lokomotyw o prędkości maksymalnej 160 km/h.

Zdjęcie Kabina maszynisty lokomotyw serii Griffin / Travelarz/CC BY-SA 3.0 / Wikimedia

Lokomotywy z rodziny Griffin są przystosowane do prowadzenia pociągów towarowych o masie do 3200 t oraz pociągów pasażerskich do 800 t.



Każda kabina maszynisty przeznaczona jest na dwie osoby. Wewnątrz znajdują się dwa panele do wyświetlania parametrów jazdy i rejestrator zdarzeń realizujący funkcję prędkościomierza. Dodatkowe cztery kamery pełnią funkcję lusterek wstecznych.

W planach zwiększenie średnich prędkości i zmniejszenie czasu przejazdu

PKP IC ma ambitne plany. Obecnie większość pociągów kursuje z prędkością 120-160 km/h. W planach jest przyspieszenie do prędkości 160-250 km/h. Pozostanie jeszcze tylko wypracować racjonalną cenę biletów, popracować nad wyeliminowaniem opóźnień i być może Polacy chętniej zostawią samochody w domach i przesiądą się na kolej.