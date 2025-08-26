Zespół brytyjskich naukowców przeanalizował 18 badań prowadzonych w latach 2008-2023, obejmujących zarówno modele zwierzęce, jak i ludzi, które skupiały się na dwóch głównych związkach występujących w konopiach, tj. CBD (kannabidiol) oraz THC (tetrahydrokannabinol). Wnioski? Konopie mogą sprzyjać lepszemu i zdrowszemu starzeniu się organizmu.

Przegląd badań z ostatnich 15 lat

W badaniach na zwierzętach stwierdzono silne efekty przeciwstarzeniowe, w tym wydłużenie życia, poprawę zdolności uczenia się oraz zmniejszenie stanów zapalnych. W przypadku ludzi wyniki są mniej jednoznaczne, ale niektóre sugerują, że zawarte w konopiach substancje mogą zapewniać ochronę przed spadkiem funkcji poznawczych. To zespół procesów umysłowych, które umożliwiają nam odbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie informacji z otaczającego świata.

Statystyki są obiecujące w kontekście zmniejszania stanów zapalnych i ochrony mózgu, ale interpretacja wyników w populacji ludzkiej nie jest łatwa

Konopie to tylko część układanki

Badacze zaznaczają jednak, że zdrowe starzenie się zależy od wielu czynników, jak dieta, aktywność fizyczna, jakość snu czy umiejętność radzenia sobie ze stresem. Konopie mogą zatem wspierać zdrowie, ale same w sobie nie gwarantują długowieczności. Jak piszą autorzy tego przeglądu badań: "Chociaż związki konopi wykazują obiecujące działanie w odniesieniu do problemów związanych z wiekiem, utrzymywanie zdrowego stylu życia pozostaje kluczowe dla promocji długiego i zdrowego życia".

Naukowcy podkreślają też, że brakuje dużych badań klinicznych, obejmujących większą liczbę uczestników i dłuższe okresy obserwacji. Wciąż nie wiadomo dokładnie, jak dawka, częstotliwość stosowania czy indywidualne schorzenia wpływają na efekty wspomnianych substancji w kontekście starzenia się. Niemniej, temat intryguje, bo w miarę jak populacja świata się starzeje, a oczekiwana długość życia rośnie, badacze szukają sposobów, aby tę wydłużoną długość życia przeżywać w dobrym zdrowiu.

