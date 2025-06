To nie były ofiary. Czaszki w grobach Majów kryją zupełnie inną historię

Majowie wierzyli, że dusza człowieka dzieli się na cztery części. Najważniejsze z nich to baah, czyli "ja" zlokalizowane w głowie, oraz ik', czyli "oddech duszy" wiązany z wiatrem, jadeitem i… zębami. Ik' mógł przetrwać śmierć i być przenoszony między miejscami, a nawet służyć do kontaktu z przodkami. Ch'ulel było esencją, która mieszkała w sercu i krwi, zaś wahy były duchami towarzyszącymi, zazwyczaj zwierzętami, które umierały po śmierci swojego ludzkiego odpowiednika.Z tej perspektywy obecność zębów czy żuchw w grobach nie musi być dowodem ofiary. Mogła to być forma zakorzeniania się we wspólnej przeszłości.