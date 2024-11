Testują detektor komórek raka mózgu. "To przełom w medycynie"

Naukowcy przygotowują się do pierwszych prób klinicznych nowego urządzenia zaprojektowanego do transformacji leczenia chirurgicznego nowotworów mózgu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mamy mieć do czynienia z "przełomem w medycynie", który pozwoli na pewne i precyzyjne usuwanie chorobowych zmian bez ryzyka uszkodzenia zdrowej tkanki.

Przełomowy grafenowy chip pomoże w precyzyjnym leczeniu guza mózgu. Ruszają testy kliniczne /123RF/PICSEL