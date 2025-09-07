Czy ufasz sztucznej inteligencji? Naukowcy odkryli, że zaufanie do AI wśród ludzi maleje, w miarę jak stają się oni bardziej obeznani z tą technologią. Firmy, które zajmują się sztuczną inteligencją, nadal przedstawiają swoje technologie jako fascynujący rewolucyjny punkt zwrotny dla ludzkości, uzasadniający ogromne wydatki kapitałowe na uruchamianie zasobochłonnych modeli sztucznej inteligencji.

Tajemnicza sztuczna inteligencja

Okazuje się, że osoby najbardziej zainteresowane sztuczną inteligencją to zazwyczaj te, które najmniej rozumieją tę technologię - wydaje się im tajemnicza, nawet magiczna, co wywołuje u nich podziw. Szczególnie jeśli polecenie wpisane do chatu kojarzone jest w typowo ludzkimi cechami, np. napisanie wiersza.

- Wbrew oczekiwaniom wyrażonym w czterech ankietach, dane z różnych krajów i sześć dodatkowych badań wskazują, że osoby o niższej znajomości AI są zazwyczaj bardziej otwarte na sztuczną inteligencję - napisali autorzy badania.

Jest to szczególnie istotne ze względu na powszechne korzystanie z jej technologii wśród uczniów i studentów, którzy mogą nie mieć wystarczającej wiedzy i umiejętności, które pozwoliłyby im podejmować świadome decyzje dotyczące używania sztucznej inteligencji w codziennym życiu i do różnych zadań.

Zaskakujące wyniki badania

Eksperyment polegał na wypełnieniu ankiety przez 234 studentów dotyczącej ich kompetencji w zakresie sztucznej inteligencji. Następnie poproszono ich o napisanie czterech prac na różne tematy i zapytano, czy skorzystaliby z darmowej wersji AI, które mogłaby pomóc im w wykonaniu tego zadania.

Wykazano w ten sposób, że studenci, którzy uzyskali niższy wynik w zakresie znajomości sztucznej inteligencji, częściej korzystali z jej pomocy przy wykonywaniu zadań niż studenci z większą wiedzą na jej temat.

W związku z tym badacze twierdzą, że użytkownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie działania sztucznej inteligencji, aby mogli podejmować bardziej świadome decyzje.

- Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji wokół nas, konsumenci powinni dysponować podstawowym poziomem wiedzy i umiejętności, aby zrozumieć, kiedy sztuczna inteligencja może mieć istotne ograniczenia - podsumowała Stephanie Tully, jedna z autorek badania.

