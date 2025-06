Polacy a sztuczna inteligencja: niepewni, ale ciekawi co przyniesie przyszłość

Eksperci Politechniki Wrocławskiej zwracają uwagę, że to, co respondenci postrzegają jako "wykluczenie", często jest w rzeczywistości przemianą wymagań na danym stanowisku lub koniecznością przekwalifikowania.

Badania zlecone przez wrocławską uczelnię wyraźnie pokazują, że mimo niepewności co do przyszłości w związku z rozwojem AI, wciąż jesteśmy jej ciekawi i jako społeczeństwo pozostajemy otwarci, by ją poznawać. 43% badanych deklaruje chęć poszerzania wiedzy o AI, a motywację w tym zakresie widać zwłaszcza wśród najmłodszego pokolenia. To - zdaniem ekspertów - duży potencjał i wskazanie kierunku działań dla nowoczesnej edukacji.