Pociągi w Polsce przyspieszają, choć odbywa się to wolno. Rząd w zeszłym roku zapowiedział projekt Kolei Dużych Prędkości, który ma umożliwić jazdę między wybranymi miastami nawet z prędkością ponad 300 km/h. Dobrze by było, gdyby składy mogły jeździć ponad 200 km/h, a do tego celu wcale nie jest blisko.

Ministerstwo Infrastruktury o pociągach w Polsce jadących 200 km/h

Zacznijmy do tego, że obecnie w Polsce są prowadzone liczne prace w ramach Krajowego Programu Kolejowego. PKP PLK modernizuje różne trasy, co ma pozwolić na szybsze przejazdy pociągów. Najczęściej dotyczy to prędkości do 160 km/h. Coraz częściej mówi się jednak o składach, które pojadą z 200 km/h lub więcej. Debata w tej sprawie pojawiła się nawet w Sejmie.

Głos w tej sprawie zabrał wiceminister infrastruktury, Piotr Malepszak i wyjaśnił, że do 2030 r. pociągi w Polsce będą mogły jeździć z prędkością 200 km/h i większą tylko w przypadku CMK (Centralnej Magistrali Kolejowej). Według PKP PLK stanie się to też możliwe na odcinku trasy Warszawa - Białystok i linii 202. Co z większymi prędkościami? To zadanie należy do CPK.

Jeszcze szybsze pociągi w Polsce zadaniem CPK

Malepszak zabrał również głos w sprawie parametru 250+. Poniżej jego wypowiedź.

Projekty 250+ to są projekty CPK. My nie przewidujemy, aby na istniejącej infrastrukturze uzyskiwać prędkość ponad 200 km. Wyjątek to Rail Baltica na odcinku Ełk – Suwałki, który jest projektowany do 250 km/h powiedział wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

O takie inwestycje zabiegają wybrane samorządy. Jednak Ministerstwo Infrastruktury nie pozostawia w tej kwestii złudzeń. Tak szybkie pociągi będą domeną CPK i nie mają na to wpływu m.in. pewne działania PKP PLK związane z wyposażeniem infrastruktury w system ETCS 2. Inwestycja w to rozwiązanie nie daje możliwości podniesienia prędkości ponad pułap 200 km/h.

Szybsze połączenia będą dostępne w ramach projektów CPK. W przypadku linii kolejowych ważną rolę odegra tzw. Y, który połączy cztery z pięciu największych miast w Polsce. Budowa ma odbywać się etapami do przyszłej dekady, ale na pocieszenie jest fakt, że gotowe odcinki trasy mają być oddawane do użytku jeszcze przed ukończeniem całej inwestycji.

