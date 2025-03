Polacy podróżują pociągami. Tak dobrych wyników nie było od ponad dekady

Polacy coraz chętniej decydują się na podróże pociągami. Do tego stopnia, że w styczniu 2025 r. przewoźnicy ustanowili rekordowe wyniki od ponad dekady, co potwierdzają najnowsze dane udostępnione przez Urząd Transportu Kolejowego. W styczniu liczba pasażerów pociągów zbliżyła się do wartości 34 mln.