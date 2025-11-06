Długie pociągi na długi weekend. PKP Intercity szykuje się na rekord
PKP Intercity wzmacnia tabor na długi weekend od 7 do 12 listopada, który może okazać się rekordowy pod względem przewiezionych pasażerów. Do składów dołączy blisko 290 dodatkowych wagonów, a wybrane połączenia obsługiwane będą odbywać się z użyciem połączonych składów.
PKP Intercity zwiera szeregi i doskonale wie, że najbliższy długi weekend może być dla przewoźnika rekordowy. W ciągu najbliższych dni wielu pasażerów wybierze się w podróż pociągami. Spółka szykuje się na duże oblężenie i planuje wzmocnić własne składy.
Długi weekend z PKP Intercity to dłuższe pociągi
PKP Intercity planuje znacząco wzmocnić własne składy w dniach 7-12 listopada, kiedy to spodziewany ruch pasażerski będzie znacznie większy. Głównie za sprawą obchodów Święta Niepodległości.
Z informacji przekazanych przez biuro prasowe przewoźnika wynika, że obecnie jest uruchamianych ponad 500 połączeń każdego dnia, co jest rekordem w historii spółki (w rozkładzie jazdy 2025/2026 będzie ich jeszcze więcej). W długi weekend ponad 230 składów kursujących na popularnych trasach zostanie wzmocnionych z wykorzystaniem blisko 290 wagonów.
20 pociągów obsługiwanych dwoma lub trzema połączonymi pociągami
Ponadto już wzmocniono pociągi jadące w popularnych kierunkach. Są to połączenia:
- Gdynia/Warszawa - Kraków/Krynica/Zakopane
- Warszawa - Szczecin
- Łódź/Warszawa - Gdynia
- Warszawa - Kołobrzeg
- Wrocław/Kraków - Przemyśl
- Przemyśl/Kraków/Wrocław/Poznań - Ustka
- Warszawa - Wrocław
- Gdynia/Poznań/Wrocław - Bielsko Biała Główna
- Warszawa/Radom/Sandomierz/Stalowa Wola - Rzeszów/Przemyśl
- Szczecin/Poznań/Warszawa - Białystok/ Suwałki
PKP Intercity dodaje, że zauważyło także większe zainteresowanie podróżnym kierunkiem do Berlina. Stąd też dodatkowe wagony zostaną dołączone do składów jadących do stolicy Niemiec.
PKP Intercity wypuści na trasy także zespolone składy
Ponadto najbardziej oblężone trasy będą obsługiwane przez zespolone pojazdy. Będą to składy połączone z dwóch lub nawet trzech pociągów.
Dwa połączone pojazdy ED160 FLIRT na trasie Warszawa - Kraków, Kraków - Olsztyn - Kraków oraz Olsztyn - Łódź. W podwójnej trakcji pojadą też pociągi, obsługiwane pojazdami ED161 Dart, w relacji Warszawa - Wrocław - Warszawa oraz Białystok - Łódź
Przykładem jest pociąg IC 1632 Łużyce relacji Warszawa - Wrocław/Zgorzelec, który jest w stanie przewieźć normalnie ponad 350 pasażerów. 8 i 11 listopada będzie on podwójny z liczbą 700 miejsc siedzących. Natomiast potrójne składy SD85 mogą pojawić się w relacji Kraków - Zagórz - Kraków.