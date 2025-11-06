Spis treści: Dlaczego dworzec Warszawa Centralna będzie zamknięty? Jedziesz pociągiem do Warszawy? Utrudnienia od soboty Centralny zamknięty. Co z pociągami regionalnym i SKM? Co jeszcze zrobią na dworcu Warszawa Centralna?

Dworzec Centralny, a także odcinek kolejowy od Dworca Zachodniego do Dworca Wschodniego, zostanie zamknięty 8 listopada o godzinie 12.00. Zamknięcie będzie trwało do 16 listopada do godziny 4.00 i dotyczy linii dalekobieżnej. Prawie 400 pociągów, które każdej doby przejeżdża przez Warszawę Centralną, będzie przekierowanych na stacje zastępcze.

Dlaczego dworzec Warszawa Centralna będzie zamknięty?

PKP Polskie Linie Kolejowe będą prowadzić prace na torach. Podczas remontu wymieniony zostanie system sterowania ruchem na komputerowy, a także przeniesione zostanie sterowanie ruchem kolejowym z Dworca Centralnego na Zachodni. Wymieniony zostanie także rozjazd kolejowy, zwiększony zostanie też jego łuk, co pozwoli na zoptymalizowanie prędkości pociągów.

Dzięki remontowi, od nowego grudniowego rozkładu, zwiększy się liczba pociągów, które mogą przejeżdżać przez Warszawę Centralną. W godzinę Centralna będzie mogła obsłużyć 32 pociągi.

Jedziesz pociągiem do Warszawy? Utrudnienia od soboty

Niektóre pociągi z kierunku zachodniego będą kończyć na stacji Warszawa Zachodnia, a niektóre będą dojeżdżać do stacji Warszawa Główna.

Pozostała część, która musi przejechać przez Warszawę tranzytem, będzie przejeżdżała przez stację Warszawa Gdańska.

Tak samo z kierunku wschodniego, pociągi będą kończyły bieg na stacji Warszawa Wschodnia bądź będą kierowane przez Warszawę Gdańską.

Jeśli więc planujemy długi weekend w Warszawie, warto sprawdzić rozkład jazdy PKP.

Centralny zamknięty. Co z pociągami regionalnym i SKM?

Bez zmian będą kursowały pociągi regionalne i podmiejskie (Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej), przez tzw. linię średnicową, czyli trasę łączącą Warszawę Zachodnią z Warszawą Wschodnią. Na tej linii znajdują się przystanki Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion.

Dodatkowo na dworcu Warszawa Śródmieście zatrzymają się także wybrane pociągi PKP Intercity.

Linia SKM S3 zostanie podzielona w tym czasie na dwie części. Z Lotniska Chopina do Warszawy Głównej pociągi będą jeździły jako S3, a między Warszawą Wschodnią i Legionowem jako S30. Kursy będą co ok. 60 minut. Niewielkie zmiany w rozkładach jazdy będą dla linii S1, S2, S4 i S40 - poinformował rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.

Pasażerowie, którzy będą chcieli przedostać się z Warszawy Gdańskiej do centrum stolicy powinni skorzystać z dodatkowej linii tramwajowej 77. Tramwaje będą kursowały między Ratuszowa-ZOO a PKP Służewiec - przez Aleję Niepodległości i Aleję Jana Pawła II, czyli połączą Dworzec Centralny i Warszawę Gdańską. Połączenie to, z centrum miasta, umożliwią także pociągi metra linii M1 oraz tramwaje linii 15.

Pasażerom pomogą informatorzy PKP, których spotkać będzie można w pobliżu stacji: Warszawa Gdańska, Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia. Z kolei informatorzy ZTM pojawią się w pobliżu Punktu Obsługi Pasażerów na Dworcu Centralnym.

W tym czasie wszystkie bilety PKP IC będą honorowane w warszawskiej komunikacji miejskiej.

- Pasażerowie, posiadający bilety jednorazowe, odcinkowe i sieciowe wydane na przejazd pociągiem PKP IC od lub do stacji w Warszawie oraz przez stację w Warszawie, będą mogli skorzystać z pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1, S2, S3, S4, S40, metra linii M1 i M2 oraz autobusów 127, 128, 158, 175, 190, 504, 517 i tramwajów linii 1, 6, 7, 15, 22, 24, 25, 28, 61, 76, 77 na odcinkach między dworcami kolejowymi - przekazał Kunert.

Co jeszcze zrobią na dworcu Warszawa Centralna?

Zamknięcie Centralnego dla pociągów to okazja do przeprowadzenia innych prac na dworcu kolejowym.

Przez 9 dni wykonane zostaną m.in. naprawy ścian hali peronowej i kamiennych posadzek, naprawy i modernizacja oświetlenia w hali głównej, w poczekalni i w przejściach podziemnych.

Przeprowadzone będzie także gruntowne czyszczenie całego dworca Warszawa Centralna.

