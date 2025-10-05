Spis treści: Grzyby pomogą usunąć nieprzyjemny zapach z muszli klozetowej MycoToilet nie kojarzy się z wychodkiem. To przemyślane dzieło projektantów Niezwykła toaleta kompostująca. Grzyby zamienią odchody w nawóz

Grzyby pomogą usunąć nieprzyjemny zapach z muszli klozetowej

Nieprzyjemny zapach z zabudowy WC to problem mieszkańców zarówno bloków, jak i domów jednorodzinnych. Istnieją różne domowe sposoby na przykry zapach z toalety, takie jak wlanie i pozostawienie w muszli mieszaniny sody oczyszczonej i octu, soku z cytryny czy fusów z kawy. Jeśli jednak przykry zapach z szamba lub kanalizacji nie daje o sobie zapomnieć, potrzebne są inne sposoby jego neutralizacji.

Taki ekologiczny i nieinwazyjny sposób znaleźli naukowcy z University of British Columbia w Kanadzie. Aby neutralizować brzydkie zapachy, wykorzystali oni grzyby. Ich wynalazek nosi nazwę MycoToilet i zamienia ludzkie produkty metabolizmu w kompost. To pierwsza wolnostojąca toaleta bezwodna napędzana przez grzybnię. Prototyp stanął w UBC Botanical Garden w Vancouver (Kanada).

"Chcieliśmy zamienić codzienną rutynę, którą każdy zna, w przyjemne doświadczenie, które przypomina nam o naszym połączeniu z cyklami ekologicznymi. Toalety kompostujące zwykle budzą negatywne skojarzenia. Naszym celem było stworzenie systemu, który jest czysty, komfortowy i łatwy w użyciu" - pisze w oświadczeniu szef projektu, Joseph Dahmen z UBC School Of Architecture And Landscape Architecture.

MycoToilet nie kojarzy się z wychodkiem. To przemyślane dzieło projektantów

MycoToilet w odróżnieniu od konwencjonalnych toalet chemicznych nie wykorzystuje formaldehydu ani innych szkodliwych chemikaliów. Dzięki temu ekskrementy nie zamieniają się w toksyczny odpad, lecz w kompost bogaty w składniki odżywcze.

Projektanci zadbali też o pozbycie się tych cech, które sprawiają, że toalety kompostujące odstraszają wiele osób. MycoToilet został zaprojektowany z myślą o wygodzie, komforcie i estetyce. Jest wygodna, wyposażona w wentylację i wykonana z ekologicznych, odpornych materiałów. Osoby udające się na "posiedzenie" będą mogły wejść do niej bez zatykania nosa, jak to często bywa w toaletach z szambem.

Sławojka, wychodek czy ustęp zewnętrzny mogą budzić negatywne, a nawet śmieszne skojarzenia. Projektanci zadbali o to, by MycoToilet kojarzył się z czymś przyjemnym i estetycznym. Szkielet toalety tworzą prefabrykowane panele drewniane, natomiast elewację wykonano z cedru - drewna odpornego na gnicie, o właściwościach antybakteryjnych. Twórcy wyjaśniają też, że zielony dach toalety wspiera ekosystem, a energooszczędny wentylator zapewnia cyrkulację powietrza. A jak to wszystko działa?

Niezwykła toaleta kompostująca. Grzyby zamienią odchody w nawóz

Zasada działania MycoToilet różni się od innych toalet kompostujących. Na początku system oddziela odpady płynne od stałych. Te stałe trafiają do komory wyłożonej grzybnią, która absorbuje nieprzyjemny zapach, podczas gdy bakterie rozkładają odchody, zamieniając je w nawóz. Jak pokazały dotychczasowe testy, grzybnia pozwala usunąć ponad 90% przykrego zapachu. Naukowcy będą dalej badać interakcje grzybni z mikrobami.

"Grzyby są bardzo dobre w rozkładaniu biomasy, wliczając w to odchody ludzi i zwierząt. Produkują one enzymy, które przekształcają materiał w prostsze składniki, wspierając przy tym rozwój społeczności mikroorganizmów, które przyspieszają dekompozycję. Nie wymagają dodatkowej wody, prądu ani chemikaliów" - wyjaśnia dr Steven Hallam, profesor z UBC Department of Microbiology and Immunology.

Twórcy tej grzybowej toalety spodziewają się, że będzie ona produkować rocznie 600 litrów ziemi i 2 tys. litrów płynnego nawozu. Jeśli program pilotażowy zakończy się sukcesem, MycoToilet będzie mógł być instalowany w parkach, odizolowanych miejscowościach czy w krajach rozwijających się.

Takiego systemu nie zainstalujemy w toalecie w bloku. Niewykluczone jednak, że w bardziej odległej przyszłości, jeśli ludzkość pójdzie w kierunku opisywanym przez nurt solarpunk (zakładającym powszechne wykorzystanie bardziej zrównoważonych technologii), użycie grzybów zamiast toksycznych chemikaliów będzie na porządku dziennym.

