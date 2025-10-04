Nowa tkanina pozwoli lepiej kontrolować stan dróg

Innowacyjne rozwiązanie opracował zespół naukowców z Instytutu Badań nad Drewnem im. Wilhelma Klauditza (WKI) oraz ekspertów z projektu SenAD2. Tkanina została zaprojektowana tak, aby wykrywać ukryte pęknięcia pod powierzchnią asfaltu bez konieczności wiercenia.

Rozwiązaniem jest materiał pochodzenia biologicznego wzmocniony przewodzącymi przewodami czujnikowymi, który jest wbudowany bezpośrednio w asfalt. Po zainstalowaniu mierzy on naprężenia i obciążenia w warstwie podstawowej, a algorytmy sztucznej inteligencji analizują dane, aby zapewnić wgląd w stan drogi w czasie rzeczywistym.

Niemieckie rozwiązanie

Konserwacja dróg od dawna opiera się na widocznym zużyciu nawierzchni lub destrukcyjnym wierceniu w celu oceny głębszych uszkodzeń. To może prowadzić do kosztownych i nieefektywnych napraw, które nie tylko zakłócają płynność ruchu, ale także skracają żywotność jezdni.

Nowa tkanina jest lekka i wykonana z naturalnych włókien lnianych. Jest ona przeplatana ultracienkimi przewodzącymi drutami o średnicy mniejszej niż milimetr. Materiał jest integrowany bezpośrednio z tkaniną z włókien naturalnych podczas procesu tkania, dzięki czemu jest bardzo odporny na ślizganie się lub przemieszczanie. Tkanina czujnikowa rozciąga się na całej szerokości nawierzchni, a węzły pomiarowe rejestrują zmiany oporu podczas przejazdu pojazdów. Są w stanie wytrzymać ciężar ciężarówek i rozściełaczy podczas prac budowlanych.

Jak AI uchroni drogi przed zniszczeniem

Oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji interpretuje dane w celu zidentyfikowania wzorców uszkodzeń i oszacowania stopnia degradacji drogi w miarę upływu czasu. System zawiera również cyfrowy pulpit nawigacyjny, który udostępnia informacje nie tylko agencjom drogowym, ale także przedsiębiorstwom, społecznościom i użytkownikom dróg, na których wpływ mają harmonogramy konserwacji.

Po pomyślnych testach wykonalności w laboratorium system jest obecnie testowany na płaskim odcinku drogi w strefie przemysłowej.

