Veo 3 w Polsce. Google udostępnia nowy model generowania wideo w Gemini.

Veo 3 to nowy model do generowania wideo z dźwiękiem, który został zaprezentowany w trakcie majowej konferencji Google I/O 2025. Stanowi on naturalne rozwinięcie możliwości wprowadzonych wraz z Veo 2. Teraz gigant z Mountain View poinformował o jego wprowadzeniu do Gemini dla użytkowników z Polski.

Google Gemini z Veo 3 dostępne w Polsce

Veo 3 to najbardziej zaawansowany model Google do tworzenia filmów z dźwiękiem. Oferuje on liczne udoskonalenia względem poprzedniego rozwiązania i w ten sposób użytkownicy Gemini w Polsce mogą generować jeszcze lepsze wideo.

Nowy generator wideo pozwala na tworzenie filmów z wykorzystaniem promptów. W ten sposób można "ożywiać" różne wizje. Chcąc skorzystać z nowego rozwiązania należy kliknąć opcję Narzędzia na pasku promptu w aplikacji Gemini. Następnie wskazać Film i opisać wideo.

Tworzeniem filmu na podstawie promptów zajmie się Gemini. Efektem końcowym jest materiał wideo o długości 8 sekund oraz w jakości 720p. Film jest panoramiczny (16:9) i zawiera dźwięk. Całość zapisywana jest w pliku typu MP4. Poniżej wideo, które prezentuje możliwości generatora.

Dla których użytkowników Google Gemini model Veo 3?

Niestety, nowa funkcja Gemini nie jest dostępna dla wszystkich użytkowników sztucznej inteligencji Google w Polsce. Została ona udostępniona odpłatnie. Jest częścią pakietu o nazwie Google AI Pro.

Google AI Pro to specjalna subskrypcja, która daje dostęp do wielu korzyści. Pakiet kosztuje w Polsce 97,99 zł/miesiąc. Jednak przez pierwsze 30 dni można go wypróbować bezpłatnie.

W ramach pakietu Google AI Pro można również liczyć na dostęp do Whisk i NotebookLM, Gemini w różnych aplikacjach (na przykład Gmailu lub Dokumentach) czy 2 TB powierzchni do wykorzystania w chmurze na własne dane. W przypadku darmowej wersji do dyspozycji jest tylko 15 GB miejsca.

