We wtorek OpenAI wprowadziło na rynek nowy model sztucznej inteligencji - o3-pro, czyli ulepszoną wersję zaprezentowanego wcześniej modelu o3. Jak podkreśla firma, to ich najpotężniejsze narzędzie do tej pory, zaprojektowane z myślą o rozumowaniu krok po kroku, co ma przełożyć się na większą niezawodność w tak wymagających dziedzinach jak matematyka, fizyka, programowanie czy edukacja.