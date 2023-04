Spis treści: 01 Ile przysługuje internetu w roamingu w 2023 roku? Wiele zależy od operatora

02 Plus – ile internetu w roamingu? Wielkość pakietu zależy od taryfy

03 Orange. Ile internetu w roamingu w abonamencie, a ile na kartę?

04 Play – ile GB internetu do wykorzystania w UE?

05 T-Mobile – pakiet danych w roamingu aktywujesz w aplikacji

Ile przysługuje internetu w roamingu w 2023 roku? Wiele zależy od operatora

Roaming umożliwia korzystanie z telefonu komórkowego w trakcie podróży do innych krajów. W Unii Europejskiej nie ponosimy za to dodatkowych opłat. Połączenia, smsy czy internet kosztują tyle samo, co w kraju. Roaming w UE działa na zasadzie polityki uczciwego korzystania, której ustalenia zapobiegają nadużyciom. Poszczególni operatorzy w Polsce zwykle ustalają pewne limity GB, po których przekroczeniu jest naliczana dodatkowa opłata za korzystanie z sieci.

Z zalet, jakie wynikają z roamingu w UE, mogą korzystać między innymi osoby spędzające wakacje poza granicami Polski. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania i przeprowadzki do innego kraju nie ma możliwości, by dalej korzystać z telefonu komórkowego tak jak w Polsce. Wówczas trzeba wykupić abonament u operatora nowym miejscu.

Reklama

Usługa roamingu jest dostępna we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. Z funkcji można także skorzystać w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli w Islandii, Norwegii i Liechtensteinie. Z bezpłatnego roamingu nie można za to skorzystać w Szwajcarii. Warto o tym pamiętać, ponieważ kraj ten jest znany z bardzo wysokich cen usług telekomunikacyjnych (cena za wykorzystanie 1 mb danych w ramach sieci komórkowej wynosi tam około 40 zł).

Plus – ile internetu w roamingu? Wielkość pakietu zależy od taryfy

Osoby korzystające z usług Plusa mogą wykorzystywać określone limity internetu w ramach abonamentu. To, ile danych komórkowych abonenci będą mogli zużyć za granicą, zależy od taryfy. Operator oferuje następujące warianty dla klientów indywidualnych:

pakiet S – nielimitowane rozmowy, SMSy i MMSy oraz 6 GB na miesiąc za 39 zł (49 zł od 13 miesiąca);

– nielimitowane rozmowy, i oraz na miesiąc za (49 zł od 13 miesiąca); pakiet M – nielimitowane rozmowy, SMSy i MMSy oraz 50 GB na miesiąc za 59 zł (69 zł od 13 miesiąca);

– nielimitowane rozmowy, i oraz na miesiąc za (69 zł od 13 miesiąca); pakiet L – nielimitowane rozmowy, SMSy i MMSy oraz 120 GB na miesiąc za 79 zł (89 zł od 13 miesiąca);

– nielimitowane rozmowy, i oraz na miesiąc za (89 zł od 13 miesiąca); pakiet XL – nielimitowane rozmowy, SMSy i MMSy oraz 250 GB na miesiąc za 99 zł (109 zł od 13 miesiąca).

W zależności od ceny konkretnego pakietu istnieje tak zwany limit roamingowy. Jego poszczególne wielkości w 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

Limity GB Roamingu DATA w UE w Plus – oferty na abonament Wysokość abonamentu lub opłaty za pakiet danych transmisji z VAT Limit Roamingowy DATA w GB 0 zł 0 5 zł 0,96 6,15 zł 1,18 10 zł 1,92 12,30 zł 2,36 15 zł 2,88 18,45 zł 3,54 20 zł 3,83 24,60 zł 4,72 25 zł 4,79 30 zł 5,75 30,75 zł 5,9 35 zł 6,71 36,90 zł 7,07 40 zł 7,67 43,05 zł 8,25 45 zł 8,63 49,20 zł 9,43 50 zł 9,59 55 zł 10,55 55,35 zł 10,61 60 zł 11,5 61,50 zł 11,79 65 zł 12,46 67,65 zł 12,97 70 zł 13,42 73,80 zł 14,15 75 zł 14,38 79,95 zł 15,33 80 zł 15,34 85 zł 16,3 86,10 zł 16,51 90 zł 17,26 92,25 zł 17,69 95 zł 18,21 98,40 zł 18,87 100 zł 19,17 104,55 zł 20,05 105 zł 20,13 110 zł 21,09 110,70 zł 21,22 115 zł 22,05 116,85 zł 22,4 120 zł 23,01 123 zł 23,58 125 zł 23,97 129,15 zł 24,76 130 zł 24,93 135 zł 25,88 135,30 zł 25,94 140 zł 26,84 141,45 zł 27,12 145 zł 27,8 147,60 zł 28,3 150 zł 28,76 153,75 zł 29,48 155 zł 29,72 159,90 zł 30,66 165 zł 31,64 166,05 zł 31,84 170 zł 32,59 172,20 zł 33,02 175 zł 33,55 178,35 zł 34,2 180 zł 34,51 184,50 zł 35,37 190,65 zł 36,55 196,80 zł 37,73 202,95 zł 38,91 209,10 zł 40,09 215,25 zł 41,27 221,40 zł 42,45 227,55 zł 43,63 233,70 zł 44,81 239,85 zł 45,99 244,77 zł 46,93

Inaczej sprawa wygląda w przypadku oferty na kartę i Plus Mix. Część dostępnego internetu można wykorzystać na terenie Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu w ramach używanego pakietu internetowego. Wielkość limitu danych w roamingu w 2023 roku zależy od kwoty doładowania. O szczegółach można dowiedzieć się z tabelki zamieszczonej poniżej.

Limity GB Roamingu DATA w UE w Plus dla Plus MIX Wysokość opłaty za pakiet DATA Limit Roamingowy DATA w GB 0 zł 0 5 zł 0,96 10 zł 1,92 15 zł 2,88 20 zł 3,83 25 zł 4,79 30 zł 5,75 35 zł 6,71 40 zł 7,67 45 zł 8,63 50 zł 9,59 55 zł 10,55 60 zł 11,5 65 zł 12,46 70 zł 13,42 75 zł 14,38 80 zł 15,34

Aktualnie dostępny limit można sprawdzić wysyłając SMSa o treści “L" na numer 605020010.

Aby aktywować roaming można skorzystać z serwisu internetowego iPlus lub wysłać SMSa o treści “ODBLOKUJNR" na numer 2601. Aby ją wyłączyć również wystarczy SMS na numer 2601, tym razem o treści “ZABLOKUJNR".

Orange. Ile internetu w roamingu w abonamencie, a ile na kartę?

Posiadając abonament komórkowy w Orange także można korzystać z internetu w UE w ramach dostępnego pakietu danych. Istnieją jednak pewne limity odmienne dla każdego wariantu usługi. Po ich przekroczeniu jest naliczana opłata w wysokości 0,01018 zł za każdy 1 MB po zużyciu danych ponad limit. Aktualne szczegóły (na 2023 rok) dostępne są w tabelce poniżej.

Limity GB Roamingu w wybranych planach taryfowych Orange Plan taryfowy Dostępny limit GB w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Liechtensteinie Opłata po przekroczeniu limitu za każdy 1 MB Abonament komórkowy II, Plan S 12,47 GB 0,01018 zł Abonament komórkowy II, Plan M 14,38 GB 0,01018 zł Abonament komórkowy II, Plan L 18,22 GB 0,01018 zł Abonament komórkowy w ofertach Orange Love Mini i Mini 4G 11,51 GB 0,01018 zł Abonament komórkowy w ofertach Orange Love Standard 13,43 GB 0,01018 zł Abonament komórkowy w ofertach Orange Love Standard 4G 10 GB 0,01018 zł Abonament komórkowy w promocjach Love Extra 15,34GB 0,01018 zł Abonament komórkowy w promocjach Love Premium 17,26GB 0,01018 zł Music Pass 0,96 GB 0,01018 zł Video Pass 3,84 GB 0,01018 zł Internet Mobilny Podstawowy 3,84 GB 0,01018 zł Internet Mobilny Optymalny 9,59 GB 0,01018 zł

Limity roamingowe różnią się w ofertach Orange na kartę. Obowiązujące ograniczenia w 2023 roku przedstawione są w poniższej tabeli.

Limity GB Roamingu w wybranych planach taryfowych Orange Plan taryfowy Dostępny limit GB w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Liechtensteinie Opłata po przekroczeniu limitu za każdy 1 MB Abonament komórkowy II, Plan S 12,47 GB 0,01018 zł Abonament komórkowy II, Plan M 14,38 GB 0,01018 zł Abonament komórkowy II, Plan L 18,22 GB 0,01018 zł Abonament komórkowy w ofertach Orange Love Mini i Mini 4G 11,51 GB 0,01018 zł Abonament komórkowy w ofertach Orange Love Standard 13,43 GB 0,01018 zł Abonament komórkowy w ofertach Orange Love Standard 4G 10 GB 0,01018 zł Abonament komórkowy w promocjach Love Extra 15,34GB 0,01018 zł Abonament komórkowy w promocjach Love Premium 17,26GB 0,01018 zł Music Pass 0,96 GB 0,01018 zł Video Pass 3,84 GB 0,01018 zł Internet Mobilny Podstawowy 3,84 GB 0,01018 zł Internet Mobilny Optymalny 9,59 GB 0,01018 zł

Korzystając z oferty Orange w formie abonamentu lub numeru na kartę można włączyć roaming poprzez serwis internetowy lub wysyłając bezpłatnego SMSa o treści “AKT ROAMING" pod numer 80179. SMS o treści “REZ ROAMING" wysłany na ten sam numer wyłącza usługę.

W każdej chwili można sprawdzić stan pakietu danych wysyłając SMS o treści “ILE" pod numer 8095.

Play – ile GB internetu do wykorzystania w UE?

Roaming w Play obowiązuje na podobnych zasadach jak u innych operatorów. Jest ustalony limit, po którego przekroczeniu mogą zostać doliczone opłaty. Limit różni się w zależności od rodzaju usługi (abonament lub na kartę) oraz konkretnej formuły. Obowiązujące aktualnie (2023 rok) limity są widoczne w tabeli poniżej.

Limity GB Roamingu w UE w poszczególnych taryfach Play Nazwa taryfy Limit 2023 Nazwa taryfy Limit 2023 Nazwa taryfy Limit 2023 Biznes 160 jak w kraju FORMUŁA RODZINA UNLIMITED 74,99 16,66 Play Online dla Firm 4G LTE 50 GB 17,01 Biznes 30 7,11 FORMUŁA S 7,49 Play Online dla Firm 4G LTE PRO 5,69 Biznes 60 jak w kraju FORMUŁA S dla Firm 7,11 Play Online dla Firm PRO 5,66 Biznes 90 jak w kraju FORMUŁA SMARTFON Unlimited 49,99 dla Firm 10,62 Play Online PRO 5,77 Biznes Plan Pakiet 1,18 FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED 59,99 12,27 RBM 66 7,61 Biznes Plan Pakiet 10 1,41 FORMUŁA SMARTFON Unlimited 59,99 dla Firm 12,99 RBM 88 8,45 Biznes Plan Pakiet 25 1,76 FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED 69,99 14,22 RBM Energy 8,02 Biznes Plan Pakiet Unlimited 2,14 FORMUŁA SMARTFON Unlimited 79,99 dla Firm 18,88 RBM NO LIMITS 7,49 Elastyczna FORMUŁA MIX L 9,59 FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED 99,99 16,89 SIM DUET 0,11 Elastyczna FORMUŁA MIX M 7,68 FORMUŁA SMARTFON VIP dla Firm 24,96 SIM FORMUŁA BIZBOX 9,44 Elastyczna FORMUŁA MIX S 5,77 FORMUŁA SOLO L 12,5 SIM FORMUŁA KOMFORT DLA FIRM 0,11 Firma 100 23,62 FORMUŁA SOLO M 10,55 SIM FORMUŁA KOMFORT Unlimited dla Firm 0,11 Firma 150 35,39 FORMUŁA SOLO S 7,68 SIM FORMUŁA KOMFORT Unlimited GB dla Firm 0,11 Firma 25 7,15 FORMUŁA STANDARD dla Firm 9,44 SIM FORMUŁA RODZINA 0,11 Firma 55 12,99 FORMUŁA UNLIMITED 29,99 6,54 SIM FORMUŁA RODZINA UNLIMITED 0,11 Firma 75 17,7 FORMUŁA Unlimited 29,99 dla Firm 9,44 SIM FORMUŁA RODZINA UNLIMITED GB 0,11 Firma VIP 58,97 FORMUŁA UNLIMITED 49,99 10,36 SIM RODZINA 0,11 Firmowa 25 jak w kraju Internet Elastyczny 1,91 Wspólny Internet 1,95 Firmowa 50 jak w kraju Internet L 13,83 Wspólny Internet 4G LTE 3,86 FORMUŁA jak w kraju Internet M 9,59 Wspólny Internet dla Firm 4G LTE 1,68 FORMUŁA 4.0 28,59 Internet PRO 7,68 FORMUŁA SOLO XS 4,78 FORMUŁA 4.0 dla Firm 40,13 Internet S 8,06 SOLO STAN NIELIMITOWANY MINI 7,67 FORMUŁA 4.0 S 9,59 Internet XL 17,27 SOLO STAN NIELIMITOWANY 11,51 FORMUŁA 4.0 S dla Firm jak w kraju LongPlay 1 0,23 SOLO STAN NIELIMITOWANY DOM WiFi 15,34 FORMUŁA 4.0 Unlimited 11,89 LongPlay 29 5,62 DUET STAN NIELIMITOWANY MINI 4,79 FORMUŁA 4.0 Unlimited dla Firm 11,81 LongPlay 29 TELEFON jak w kraju DUET STAN NIELIMITOWANY 7,67 FORMUŁA 4G LTE UNLIMITED 29,99 8,06 LongPlay 49 9,48 DUET STAN NIELIMITOWANY DOM WiFi 9,59 FORMUŁA 4G LTE UNLIMITED 49,99 11,89 LongPlay 69 13,38 RODZINA STAN NIELIMITOWANY MINI 3,84 FORMUŁA 4G LTE UNLIMITED 59,99 13,83 LongPlay II 129 24,77 RODZINA STAN NIELIMITOWANY 6,71 FORMUŁA 4G LTE UNLIMITED 69,99 15,75 LongPlay II 29 9,4 RODZINA STAN NIELIMITOWANY DOM WiFi 7,67 FORMUŁA 4G LTE UNLIMITED dla Firm 29,99 9,44 LongPlay II 49 9,4 RODZINA EXTRA STAN NIELIMITOWANY MINI 3,84 FORMUŁA 4G LTE UNLIMITED dla Firm 44,99 9,97 LongPlay II 69 13,26 RODZINA EXTRA STAN NIELIMITOWANY 6,71 FORMUŁA 4G LTE UNLIMITED dla Firm 54,99 12,96 LongPlay II 99 18,99 RODZINA EXTRA STAN NIELIMITOWANY DOM WiFi 7,68 FORMUŁA 4G LTE UNLIMITED dla Firm 64,99 14,41 Nowa FORMUŁA 4.0 20,91 RODZINA KDR STAN NIELIMITOWANY MINI 1,95 FORMUŁA 4G LTE UNLIMITED dla Firm PRO 6,61 Nowa FORMUŁA 4.0 dla Firm 17,7 RODZINA KDR STAN NIELIMITOWANY 3,36 FORMUŁA 4G LTE UNLIMITED dla Firm Wspólny Internet 1,91 Nowy Play Online 10 GB 11,5 RODZINA KDR STAN NIELIMITOWANY DOM WiFi 3,86 FORMUŁA 4G LTE UNLIMITED PRO 9,02 Nowy Play Online 15 GB 13,41 SIM FORMUŁA PERFECT BOX dla Firm 12,96 FORMUŁA 4G LTE UNLIMITED Wspólny Internet 2,33 Nowy Play Online 2 GB 5,77 SIM FORMUŁA PERFECT dla Firm 10,63 FORMUŁA BIZBOX - plan główny 4,7 Nowy Play Online 20 GB 15,33 SIM Biznes Box Ultra 15,33 FORMUŁA dla Firm jak w kraju Nowy Play Online 4 GB 9,59 SIM STANDARD dla Firm 11,79 FORMUŁA DUET L 20,14 Nowy Play Online dla Firm 1 GB 2,37 Biznes Unlimited 7,08 FORMUŁA DUET M 16,28 Nowy Play Online dla Firm 12 GB 8,26 Biznes Europa i Świat 9,59 FORMUŁA DUET S 12,46 Nowy Play Online dla Firm 17 GB 10,62 RBM SieMa 7,48 FORMUŁA EUROPA Unlimited 17,66 Nowy Play Online dla Firm 30 GB 17,7 Play Internet S 6,71 FORMUŁA EUROPA Unlimited dla Firm 21,25 Nowy Play Online dla Firm Wspólny Internet 2,87 Play Internet L 11,51 FORMUŁA iPhone 9,59 Nowy Play Online Wspólny Internet 2,9 SOLO L 13,42 FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM 16,51 One Play 25 4,85 SOLO M 11,51 FORMUŁA KOMFORT 4.0+ DLA FIRM 25,95 One Play 45 8,71 SOLO S 7,67 FORMUŁA KOMFORT EUROPA DLA FIRM 31,84 One Play PRO 40 jak w kraju GRUPA L 10,55 FORMUŁA KOMFORT SMARTFON Unlimited 129,99 dla firm 33,02 Play Internet 34,99 8,06 GRUPA M 9,59 Play Internet 49,99 11,89 GRUPA S 6,71 FORMUŁA KOMFORT SMARTFON Unlimited 99,99 dla firm 25,95 Play Internet 59,99 13,83 SIM BIZNES START 12,97 Play Internet 69,99 17,66 SIM BIZNES BOX 16,51 FORMUŁA KOMFORT Unlimited 59,99 dla Firm 16,51 Play Internet dla Firm 29,99 9,44 SIM BIZNES BOX PRO 20,05 FORMUŁA L 13,26 Play Internet dla Firm 39,99 11,81 SOLO PLAY S 8,63 FORMUŁA L dla Firm 9,44 Play Internet dla Firm 49,99 11,81 SOLO PLAY M 12,46 FORMUŁA M 10,55 Play Internet dla Firm 59,99 17,24 SOLO PLAY L 15,34 FORMUŁA M dla Firm 8,26 Play Internet dla Firm PRO 11,12 SOLO PLAY HOMEBOX TV 21,09 FORMUŁA MIX 100 zł / 200 zł 19,19 Play Internet PRO 11,5 SOLO PLAY HOMEBOX 14,38 FORMUŁA MIX 20zł 3,86 Play MIXtura III 15 jak w kraju GRUPA PLAY S 7,67 FORMUŁA MIX 30 zł / 60 zł 5,77 Play MIXtura III 30 7,49 GRUPA PLAY M 10,55 FORMUŁA MIX 30zł 5,77 Play MIXtura III 45 10,36 GRUPA PLAY L 12,46 FORMUŁA MIX 50 zł / 100 zł 9,59 Play MIXtura III 60 13,22 GRUPA PLAY HOMEBOX TV 16,3 FORMUŁA MIX 50zł 9,59 Play Online 10GB 15,48 GRUPA PLAY HOMEBOX 13,42 FORMUŁA MIX 60 zł / 120 zł 11,54 Play Online 149 28,59 Play Next 8,63 FORMUŁA MIX 60zł 11,54 Play Online 15 2,9 S dla Firm 14,15 FORMUŁA MIX L 9,59 Play Online 39 7,49 M dla Firm 17,69 FORMUŁA MIX M 7,68 Play Online 49 9,4 L dla Firm 22,41 FORMUŁA MIX S 5,77 Play Online 4G LTE 12 GB 9,97 SOLO S II 8,63 FORMUŁA MIX XS 3,86 Play Online 4G LTE 18 GB 11,89 SOLO M II 12,46 FORMUŁA PLAY Unlimited 8,06 Play Online 4G LTE 25 GB 11,5 SOLO PLAY L 16,3 FORMUŁA PLAY Unlimited dla Firm 7,11 Play Online 4G LTE 4 GB 8,06 SOLO PLAY HOMEBOX 18,22 FORMUŁA RODZINA 4.0 16,66 Play Online 4G LTE 50 GB 17,27 DUET PLAY HOMEBOX 18,22 FORMUŁA RODZINA 4.0+ 24,34 Play Online 4G LTE PRO 5,77 DUET PLAY L 16,3 FORMUŁA RODZINA EUROPA 32,03 Play Online 69 13,26 DUET PLAY M 12,46 FORMUŁA RODZINA L 25,87 Play Online 99 18,99 RODZINA PLAY HOMEBOX 18,22 FORMUŁA RODZINA M 20,14 Play Online dla Firm 4G LTE 12 GB 8,75 RODZINA PLAY L 16,3 FORMUŁA RODZINA S 14,37 Play Online dla Firm 4G LTE 18 GB 8,75 RODZINA PLAY M 12,46 FORMUŁA RODZINA SMARTFON UNLIMITED 114,99 24,34 Play Online dla Firm 4G LTE 25 GB 11,12 Play Internet 11,51 FORMUŁA RODZINA SMARTFON UNLIMITED 154,99 32,03 Play Online dla Firm 4G LTE 4 GB 7,11 Play Internet 5G 13,42

We wszystkich przypadkach po przekroczeniu limitu jest pobierana opłata w wysokości 10,43 zł za 1 GB. Oprócz tego można dokupić osobne pakiety Internetu do wykorzystania w Unii Europejskiej. Ceny paczek na 2023 rok pokazuje poniższa tabela.

Ceny dodatkowych paczek Internetu w UE – Play Nazwa paczki Abonament i MIX Play na kartę Play na kartę odNowa Paczka roaming Internet UE 500 MB 9 zł 9 zł 9 zł Paczka roaming Internet UE 1 GB 15 zł 15 zł 15 zł Paczka roaming Internet UE 2 GB 30 zł niedostępne 30 zł

Usługa roamingu głosowego jest automatycznie włączona, jednak aby uruchomić roaming zagraniczny dla usług internetowych konieczny jest kontakt z Obsługą Klienta. Jeśli chcesz sprawdzić, ile internetu w ramach roamingu ci pozostało, wybierz kod *800#.

T-Mobile – pakiet danych w roamingu aktywujesz w aplikacji

T–Mobile umożliwia korzystanie z roamingu w Unii Europejskiej na podobnych zasadach, co u innych dostawców usług. Jeśli chodzi o abonament, wówczas limit dostępnych GB w ramach roamingu zależy od kosztu danej taryfy. Podobnie jest w przypadku usługi na kartę. W obydwu przypadkach po przekroczeniu limitu naliczana jest opłata w wysokości 10,43 zł za 1 GB.

Operator umożliwia zakup dodatkowych pakietów. Ceny za dodatkowe dane do wykorzystania na terenie Unii Europejskiej przedstawia poniższa tabela.

Ceny za dodatkowy pakiet Internetu w roamingu – T-Mobile Internet Cena Na ile dni 500 MB 19,99 zł 1 dzień 1 GB 39,99 zł 7 dni 3 GB 49,99 zł 7 dni

Roaming międzynarodowy można aktywować w aplikacji lub rozmawiając z konsultantem. Ilość wykorzystanych GB w ramach internetu w roamingu również da się sprawdzić w aplikacji.

Czytaj też:

Oto 7 aplikacji, które są niezbędne podczas wakacji za granicą

Oto najgorsze terminy na kupienie wakacji