Wyjazd zagraniczny nie powinien być planowany wyłącznie pod kątem podróży i bagażu. Warto przed wyruszeniem w drogę upewnić się, czy nie czyhają na nas dodatkowe opłaty.

Wśród nich należy wymienić koszt związany z roamingiem poza granicami kraju . Na terenie Unii Europejskiej oferta może być korzystna, lecz nie oznacza to, że wszędzie tak będzie. Wyjazd poza UE może spowodować mocne naruszenie naszego budżetu.

Sprawdźmy, w jakich krajach powinniśmy uważać na roaming oraz jak zabezpieczyć się przed wysokimi wydatkami.

Co to jest roaming. Jak go włączyć?

Roaming pozwala nam kontakt przez łączenie się z obcym nadajnikiem. Dzięki tej opcji możemy wciąż bez problemu rozmawiać, wysyłać SMS czy korzystać z Internetu. Obecnie w wielu ofertach na abonament roaming jest uruchamiany automatycznie. Przy ofercie na karcie istnieją kody do jego uruchomienia lub wyłączenia.

Plus - włączenie roamingu kodem *101*11*01#, wyłączenie *101*00*01#

- włączenie roamingu kodem *101*11*01#, wyłączenie *101*00*01# Orange - włączenie *110*50#, wyłączenie *110*50*00#,

- włączenie *110*50#, wyłączenie *110*50*00#, Play za pomocą kodu pozwala aktywować wyłącznie pakiet GB. Kod włączający Internet w roamingu *111*613*1#,

za pomocą kodu pozwala aktywować wyłącznie pakiet GB. Kod włączający Internet w roamingu *111*613*1#, T-Mobile - aktywacja kodem *132*5*1#.

Zdjęcie W tych krajach uważaj na roaming. Za rozmowy i Internet możesz zapłacić krocie! / 123RF/PICSEL

Ile kosztuje Internet i rozmowy w Unii Europejskiej?

Po przekroczeniu granicy jakiegoś państwa, otrzymujemy SMS powitalny wraz z cennikiem. Tak samo jest w przypadku Unii Europejskiej. Na terenie państw członkowskich UE oraz EOG płacimy tyle samo, co w Polsce. Jest to efekt regularnego obniżania stawek za roaming w ciągu ostatnich kilku lat. To samo tyczy się nielimitowanych pakietów minut i SMS-ów.

Nieco inaczej sytuacja ma się w przypadku dostępu do Internetu. W roamingu nie będziemy w stanie korzystać z pełnego pakietu danych przydzielonych na konto.

Każdy operator oferuje zmniejszony pakiet Internetu w UE i EOG. Dopóki nie wykorzystamy całego pakietu w roamingu, nie ponosimy za niego żadnych dodatkowych opłat. Wyjątkiem są zasady wprowadzone w Polityce uczciwego korzystania z roamingu.

Tani roaming UE. W tych krajach bądź ostrożny

Wiemy już, że w przypadku krajów należących do UE oraz EOG nie musimy martwić się o dodatkowe opłaty. Jak natomiast wygląda sprawa roamingu poza Unią Europejską?

Opłaty za korzystanie z sieci zagranicznego operatora mogą być wysokie. Dlatego też koniecznie przed wyjazdem powinniśmy sprawdzić opłaty u naszego operatora.

Krajami nienależącymi do UE oraz EOG są:

Albania

Andora,

Białoruś,

Bośnia i Hercegowina,

Czarnogóra,

Kosowo,

Macedonia,

Mołdawia,

Monako,

San Marino,

Serbia,

Szwajcaria,

Ukraina ,



, Wyspa Guernsey,

Wyspa Jersey,

Wyspa Man,

Wyspy Owcze,

Turcja.

W tych krajach za minutę połączenia wykonanego zapłacimy 4,94 zł - 7 zł.

Za połączenie odebrane będziemy musieli zapłacić od 2 zł do 6,05 zł.

Każdy wysłany SMS jest dodatkową opłatą wynoszącą od złotówki do dwóch złotych.

Dodatkowo za pakiet danych zapłacimy od 3,02 zł do 4,92 zł. Cena ta obejmuje pakiet wielkości 100 KB.

Musimy być również ostrożni przy podróży samolotem lub statkiem. W tych środkach transportu następuje łączenie się satelitarne.

Ten sposób połączenia uznaje się jako ostatnią stawkę roamingową. Wynikają z tego tytułu najwyższe opłaty. Możemy wtedy zapłacić:

Za połączenie wykonane 8 zł - 18,14 zł,

Za połączenie odebrane od 5,04 zł do 10 zł,

Za SMS 1,51 zł - 4 zł.

Zdjęcie Cennik połączeń wykonywanych oraz odbieranych w roamingu. Oferta sieci Plus / plus / materiał partnera

Co z unijnym roamingiem w Wielkiej Brytanii?

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowodowało wiele zamieszania i niepewności. To samo dotyczy roamingu. Ile zapłacimy za połączenia, SMS i Internet na Wyspach? W związku z faktem, że ten kierunek jest wciąż interesujący dla Polaków, zarówno turystycznie, jak i zarobkowo, operatorzy komórkowi proponują promocje na roaming.

Obecnie Plus oraz Orange posiadają ofertę, w której Wielka Brytania wciąż pozostaje w pierwszej strefie roamingu. Oznacza to, że jest tak samo rozliczana, jak wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej, o których wspominaliśmy wcześniej.

Opłaty za roaming w Wielkiej Brytanii ponosić będą klienci sieci Play oraz T-Mobile. W tej pierwszej sieci zapłacimy 0,16 zł za minutę wychodzącą, 0,04 zł za odebraną, 0,05 zł za SMS oraz 14,36 zł za 1 GB Internetu.

W T-mobile natomiast połączenie wychodzące kosztuje 0,30 zł, SMS 0,20 zł, a Internet 29 zł za 1 GB. Połączenia przychodzące są bezpłatne.

Jak ograniczyć dodatkowe opłaty w roamingu?

Jak możemy zabezpieczyć się przed dodatkowymi opłatami poza UE i EOG? Pierwszym punktem powinno być ręczne ustawienie sieci. Dostępne jest to w ustawieniach telefonu. Ręczny wybór sieci blokuje szansę na powiązanie z nadajnikiem innego kraju. Dzięki temu nie poniesiemy opłat za sąsiadujący kraj, który nie należy do UE/EOG.

Kolejnym zabezpieczeniem będzie wyłączenie pakietu danych w telefonie. Dlaczego? Otóż nasz telefon potrafi aktualizować oprogramowanie w tle. Bez naszej wiedzy są wtedy pobierane niewielkie ilości danych. Dowiadujemy się o nich dopiero na rachunku. Dobrą alternatywą do korzystania z Internetu będzie publiczna sieć Wi-Fi.

Kup kartę SIM u lokalnego operatora. Z pewnością wyjdzie taniej

Oprócz wspomnianych wcześniej rozwiązań, można również zakupić kartę SIM u lokalnego operatora. Dużo osób jednak rezygnuje z tego pomysłu z powodu dodatkowych wydatków.

Nie zwracamy jednak uwagi, że w przypadku transmisji danych, taka dodatkowa karta może wyjść nas korzystniej.

Jeśli jednak chodzi o kwestię połączeń czy SMS, to owszem, w takiej sytuacji lepiej pozostawić nasze numery. Opłaty w roamingu wyjdą taniej niż połączenia międzynarodowe.

Jak możemy skorzystać z karty SIM lokalnego operatora? Wiele współczesnych telefonów posiada opcję Dual SIM. Dzięki niej w naszym telefonie może znajdować się więcej niż jedna karta SIM. Dzięki temu wciąż możemy wykonywać połączenia oraz wysyłać SMS ze swojego numeru. Jedynie pakiet danych zostanie skonfigurowany na nową, tańszą alternatywę.

Istnieje również opcja korzystania z jednego numeru w formie eSIM. Wtedy kartą fizyczną może być numer zakupiony poza Polską.

Wśród telefonów i urządzeń z Dual SIM lub eSIM wymienić możemy:

iPhone SE ,

, Samsung Galaxy A53 5G,

Xiaomi Redmi Note 11S,

Hammer Energy 2,

Apple Watch,

iPad Air.

***

