Plus: W większości nowoczesnych telefonów WiFi Calling działa natywnie po włączeniu w ustawieniach. Upewnij się, że twoje urządzenie jest kompatybilne i że na twoim koncie aktywowano usługę VoLTE, co może wymagać kontaktu z obsługą klienta. W przeszłości Plus oferował aplikację do WiFi Calling, ale obecnie jest to rzadkość.