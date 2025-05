Okazują się nieocenione podczas rodzinnych uroczystości, spotkań z przyjaciółmi czy konferencji, podczas których goście potrzebują szybkiego dostępu do internetu, a gospodarz chce uniknąć dyktowania hasła. Dzięki tym rozwiązaniom zarządzanie dostępem do sieci staje się łatwe i bezpieczne, umożliwiając uczestnikom samodzielne połączenie się z internetem.

Użytkownik smartfona, tabletu czy laptopa, wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach Wi-Fi , może w mgnieniu oka dołączyć do sieci bez potrzeby wpisywania hasła, co jest niezwykle praktyczne podczas wizyt gości.

Użytkownicy smartfonów z Androidem mogą skorzystać z funkcji "Udostępnianie w pobliżu", która stanowi kolejny szybki sposób na dzielenie się dostępem do sieci Wi-Fi. Metoda ta polega na wygenerowaniu kodu QR, który zaproszeni goście mogą z łatwością zeskanować za pomocą aparatu swojego telefonu lub dedykowanej aplikacji.

Wystarczy przy wybranej sieci wybrać opcję "Udostępnij", a następnie "Udostępnij w pobliżu", co umożliwia wskazanie i autoryzację urządzeń, które mają uzyskać dostęp do internetu.

Podczas podróży lub w lokalizacjach bez dostępu do tradycyjnego Wi-Fi, świetnym rozwiązaniem jest aktywowanie funkcji mobilnego hotspotu w smartfonie . Dzięki tej opcji telefon staje się przenośnym routerem, udostępniając internet z pakietu danych mobilnych innym urządzeniom.

Włączenie tej funkcji w ustawieniach telefonu pozwala innym użytkownikom łączyć się z siecią bez konieczności wpisywania hasła, co okazuje się niezastąpione, gdy standardowe połączenie internetowe jest niedostępne.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy sieć Wi-Fi pozostaje całkowicie otwarta, bez jakiegokolwiek hasła. To podejście jest wysoce ryzykowne i może prowadzić do poważnych problemów z bezpieczeństwem.

Niezabezpieczona sieć staje się łatwym celem dla hakerów, którzy mogą uzyskać nieautoryzowany dostęp do przesyłanych danych, wykorzystać łącze do nielegalnych działań lub atakować inne urządzenia podłączone do tej samej sieci. Takie działania mogą skutkować kradzieżą tożsamości, utratą prywatnych informacji lub środków finansowych, a także infekcją sieci wirusami lub złośliwym oprogramowaniem.