Spis treści: 01 Wolne WiFi w domu? Powodów może być kilka

02 Za dużo urządzeń WiFi

03 Router w złym miejscu

04 Złodziej WiFi, czyli kradzież internetu

Wolne WiFi w domu? Powodów może być kilka

Po podłączeniu routera i zainstalowaniu sieci WiFi chcemy, aby wszystko działało perfekcyjnie. Szybki transfer, niski ping w grach online, pobieranie i streamowanie - to powinno odbywać się bez najmniejszych problemów. Zwłaszcza gdy posiadamy szybkie łącze takie, jak na przykład światłowód. Bywa jednak, że nawet szybki internet w końcu zwalnia, a my zaczynamy się irytować.

Co może być powodem takiego stanu rzeczy? Okazuje się, że na prędkość internetu w domu wpływa wiele czynników. Szczególnie jeśli korzystamy z WiFi. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, co spowalnia nasz internet. Rzućmy okiem na najpopularniejsze problemy.

Reklama

Za dużo urządzeń WiFi

Dzisiaj niemal każdy sprzęt łączy się z WiFi. Telewizor, laptop, telefon, tablet, konsola do gier, nawet lodówka czy pralka. Dostęp do internetu na tylu urządzeniach wiele ułatwia, ale ma też konsekwencje. Na przykład takie, że nasza sieć WiFi jest przepełniona i zaczyna działać wolniej. Ten sam transfer jest rozdzielony na więcej sprzętów, a one wykorzystują pasmo i powodują wolniejsze działanie.

Jak sobie z tym poradzić? Najpierw warto zastanowić się, czy aby na pewno to wszystko musi być nieustannie podłączone do sieci. Poza tym niektóre sprzęty warto połączyć z internetem przy pomocy kabla. Złącze Ethernet znajdziemy przecież w pecetach i nie tylko. To pozwoli nam ulżyć naszej sieci bezprzewodowej, a WiFi zadziała szybciej.

Router w złym miejscu

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że miejsce naszego routera ma ogromny wpływ na stan sieci WiFi. Jeżeli chowamy go do szafy, kładziemy na podłodze lub na skraju mieszkania, to sygnał nie rozchodzi się równomiernie. Dodatkowo natrafia na wiele blokad w postaci grubych ścian czy sprzętów kuchennych. Dlatego odpowiednie umieszczenie routera jest tak istotne.

Gdzie postawić router WiFi? Dobrym pomysłem jest wybranie centralnego punktu mieszkania lub domu, na przykład na korytarzu. Co więcej, router nie powinien leżeć na podłodze. Odpowiednim miejscem na tego typu sprzęt jest szafka lub półka położona nieco wyżej. Dzięki temu sygnał dokładniej pokryje nasze domostwo.

Złodziej WiFi, czyli kradzież internetu

Co ciekawe, często problemy z interentem spowodowane są nieautoryzowanym dostępem do naszej sieci. Kto wie, może jakiś sąsiad korzysta z naszego internetu, a my nawet o tym nie wiemy? Hasło do WiFi można złamać, albo zwyczajnie jednorazowo je komuś podarowaliśmy, a teraz ta osoba korzysta z internetu na nasz koszt.

Pozbycie się tego problemu jest proste i mamy dwa wyjścia. Pierwsze wymaga zalogowania się do routera. Jak to zrobić? Wyjaśniamy tutaj. Teraz należy zidentyfikować nieznane urządzenia, które są podłączone do sieci i ręcznie je odłączyć. Druga opcja to zmiana hasła do WiFi.

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!