Co daje hasło do WiFi?

Często szukamy sposobów na zabezpieczenie naszej obecności w sieci. Instalujemy programy antywirusowe, dbamy o niepobieranie niesprawdzonych plików, czy czytamy o najnowszych sposobach oszustów i cyberprzestępców. Ostatecznie jednak najważniejsze metody ochrony są tuż pod naszym nosem. Jedna z nich to zdrowy rozsądek, który chroni nas przed wpadaniem w pułapki.

Drugi to hasła, czyli metody zastrzegania dostępu do kont, komputerów i naszej sieci bezprzewodowej. Często wydaje nam się, że domowa sieć WiFi nie może być w żaden sposób zagrożona z zewnątrz. To błąd, przez który w łatwy sposób można paść ofiarą internetowych oszustów. Hasło do WiFi to również skuteczne zabezpieczenie przed niechcianymi gośćmi w obrębie naszej sieci domowej. Warto zadbać o to, aby stanowiło faktyczną zaporę, a nie jedynie fikcję.

Gdzie znaleźć hasło do WiFi?

Jeżeli chcemy poznać nasze hasło do WiFi, często wystarczy nam zaledwie router, który mamy w domu. Zazwyczaj po zainstalowaniu modemu i routera przez dostawcę internetu, nasza sieć domowa jest zaopatrzona w domyślne hasło. Gdzie je znaleźć? Z reguły znajduje się na obudowie routera.

Hasło do WiFi jest nadrukowane na specjalnej naklejce na obudowie routera, z reguły z jej tylnej strony. To tam znajdziemy też domyślną nazwę sieci i wszelkie informacje, adresy i tym podobne. W ten sposób zalogujemy się do naszego internetu. Z reguły hasło to stanowi losowy ciąg cyfr i znaków różnej wielkości.

Jak znaleźć hasło do sieci WiFi na Windows 10?

W systemie Windows hasło do WiFi znaleźć można poprzez ustawienia sieciowe. Te są dostępne z Panelu Sterowania, który znajdziemy w menu Start. Należy przejść do Panelu Sterowania i wybrać opcję Sieć i Internet. W nowszych edycjach systemu operacyjnego, dostęp do tej sekcji jest również możliwy poprzez wyszukiwarkę, aktywowaną przez naciśnięcie klawisza Windows i wpisanie słowa kluczowego "Sieć". Po wybraniu wspomnianej sekcji, należy kliknąć na opcję Wyświetl stan sieci i zadania lub Centrum sieci i udostępniania, które znajduje się po lewej stronie ekranu.

Następnie wybieramy opcję Zmień ustawienia karty sieciowej i ukaże się lista dostępnych sieci. Teraz wystarczy prawym przyciskiem myszy kliknąć na połączenie Wi-Fi, wybrać Stan z menu kontekstowego i przejść do zakładki Zabezpieczenia. Na dole znajduje się opcja Pokaż znaki, umożliwiająca odsłonięcie hasła do sieci Wi-Fi.

Jak sprawdzić hasło do WiFi na telefonie?

Jeżeli chcemy sprawdzić hasło do WiFi na telefonie, to najłatwiej jest to zrobić na Androidzie. Posiadacze Samsungów, Xiaomi czy innych modeli z systemem Google mogą tego dokonać w menu ustawień. Znajdujemy tam zakładkę WiFi a następnie korzystamy z opcji Lista zapisanych haseł. Tam można podejrzeć hasła zapisanych sieci.

Sytuacja jest trudniejsza w przypadku korzystania z telefonów Apple. Jak sprawdzić hasło WiFi na iPhone? Tak naprawdę jedyną "dedykowaną" metodą jest skorzystanie z zapisanych haseł w iCloud. Alternatywnie, możemy zalogować się do routera z poziomu przeglądarki internetowej - tak, jak zrobilibyśmy to na komputerze.

Jak zmienić hasło do WiFi?

Domyślne hasło do WiFi jest zdecydowanie trudnym do zapamiętania ciągiem znaków. Warto ustawić własne hasło, pamiętając jednak o tym, aby było skuteczne - czyli bezpieczne. W jaki sposób można je edytować? Zmiana hasła do WiFi jest prosta i możemy jej dokonać np. z poziomu komputera.

W tym celu musimy zalogować się do routera. Aby to zrobić, w pasku przeglądarki wpisujemy jego adres - zazwyczaj jest to 192.168.0.1 lub 192.168.1.1. Po zalogowaniu się (korzystając z hasła) będziemy mogli przejrzeć i edytować wiele opcji. Jedną z nich jest zmiana hasła WiFi.

