Spis treści: 01 Wolne WiFi? Jest na to sposób

02 Sprawdź prędkość internetu

03 Wolne WiFi? Zaktualizuj router

04 Zmień położenie routera, a WiFi nabierze prędkości

05 Zmień częstotliwość WiFi. Jak to zrobić?

06 Zmiana kanału WiFi. Prosty sposób na szybki internet

07 Wyrzuć złodzieja WiFi

08 Jakość WiFi. To ustawienie ma wpływ

09 Zmień antenę routera

10 Słabe WiFi? Czas na nowy router

11 WiFi Mesh i przedłużać internetu

Wolne WiFi? Jest na to sposób

Wolny internet bezprzewodowy w domu to dość częsty problem. Jest wiele czynników wpływających na prędkość WiFi. Nie zawsze chodzi o słabą prędkość dostarczaną przez operatora. Bardzo częsty wystarczy zmienić pewne ustawienia, a WiFi w domu będzie śmigać jak nowe. Sam miałem niedawno problem z siecią bezprzewodową. Mimo dobrego routera i szybkiego transferu na umowie prędkość pozostawiała wiele do życzenia.

Zanim wskażemy konkretnego winowajcę wolnego internetu, należy mu się przyjrzeć. Oto 10 sposobów na wolne WiFi. Pomogą nam zdiagnozować problem i go rozwiązać. Proste kroki można wykonać bez znajomości IT czy sprzętu.

Sprawdź prędkość internetu

Gdy nie wiemy, po czyjej stronie leży problem, warto sprawdzić prędkość internetu. W tym celu nie korzystamy z WiFi, a połączenia kablem Ethernet. Podpinamy go z modemu lub routera bezpośrednio do naszego komputera. Taki test pozwoli nam optymalnie i miarodajnie zweryfikować, czy mamy odpowiednio szybki internet.

Może okazać się, że na kablu internet jest szybszy, a na WiFi bardzo wolny. To już da nam odpowiedź co do tego, gdzie szukać przyczyn problemu. Jak sprawdzić prędkość internetu? W sieci jest kilka stron pozwalających na pomiar. Przykładowe strony do mierzenia prędkości internetu to:

speedtest.pl

speedtest.net.pl

predkosc.pl

fast.com

nperf.com

Jeżeli wszystko jest w porządku, uruchom ponownie test bezprzewodowo, czyli łącząc się przez WiFi. Znacznie gorszy wynik testu będzie oznaczał, że z routerem jest coś nie w porządku.

Wolne WiFi? Zaktualizuj router

Jeżeli nasz internet na kablu jest szybki, a problem występuje tylko z WiFi, warto zaktualizować router. Przestarzałe oprogramowanie routera to bardzo często przyczyna wolnego internetu bezprzewodowego. Jak zaktualizować router? To całkiem proste, choć w dużej mierze zależy od modelu urządzenia.

W przypadku posiadania nowoczesnego routera, wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk aktualizacji na obudowie. Nowe oprogramowanie pobierze się automatycznie. Możliwe, że producent routera przygotował też aplikację do zarządzania sprzętem. Wtedy zaktualizujemy go z jej poziomu. Inna opcja (w przypadku starszych urządzeń) to ręczne pobranie pliku aktualizacji. Wtedy należy go samodzielnie przesłać do interfejsu administracyjnego.

Zmień położenie routera, a WiFi nabierze prędkości

Gdzie umieścić router? Nie wystarczy go tylko podpiąć do prądu i liczyć, że wszystko będzie w porządku. Rozmieszczenie routera w domu jest bardzo istotne, aby internet działał równomiernie i szybko. W tym celu warto przygotować odpowiednie miejsce na router. Gdzie nie stawiać routera WiFi?

W szafkach, szufladach

Blisko akwarium i kuchni (wiele sprzętów i metalowych elementów)

Na podłodze

Za meblami, np. za łóżkiem

Sposób na dobre WiFi to odpowiednie umieszczenie routera w naszym domu lub mieszkaniu. Znajdźmy miejsce w centralnym punkcie, aby sygnał równomiernie docierał do wszystkich zakamarków. Router powinien znajdować się wysoko (np. na półce lub szafce). Aby nie ograniczać sygnału, nie chowajmy urządzenia za szafę czy inny mebel. Pamiętajmy też o rozstawieniu anten. Pająk WiFi sprawi, że sygnał będzie dobry i silny.

Zmień częstotliwość WiFi. Jak to zrobić?

Nowoczesne routery są w stanie obsługiwać łączność w dwóch częstotliwościach. Najbardziej popularna (i mniej efektywna) to 2,4 GHz. Jeżeli mamy problem z WiFi, warto zmienić częstotliwość na 5 GHz. Zrobimy to z poziomu ustawień routera, w dedykowanej aplikacji lub poprzez wejście do ustawień przez przeglądarkę.

Przejście na 5 GHz to nie tylko sposób na szybki internet dzięki lepszemu pasmu. W ten sposób uchronimy naszą sieć przed zakłóceniami. Połączeń 2,4 GHz jest wiele, bo to popularny standard. W przypadku wolnego internetu warto skorzystać z szybszej i bardziej nowoczesnej metody łączności. Uzyskamy też w ten sposób szybszy transfer.

Zmiana kanału WiFi. Prosty sposób na szybki internet

Częstą przyczyną słabego WiFi są zakłócenia. Te występują zwłaszcza na obszarach, gdzie jest wiele urządzeń podłączonych do sieci. W mieście, np. w budynku wielorodzinnym zakłóceń będzie cała masa. Jak naprawić swoje WiFi w takiej sytuacji?

Z pomocą przychodzi nam zmiana kanału WiFi. To prosta metoda, dzięki której zyskamy na stabilności i prędkości łącza. Zmiana kanału WiFi jest prosta, ale przed jej dokonaniem należy sprawdzić, który kanał jest najmniej zatłoczony. Aby sprawdzić, który kanał WiFi jest najlepszy, używamy programu WifiInfoView. Później pozostaje nam zmiana kanału naszego routera. Zrobimy to z poziomu jego ustawień, np. logując się do menu z adresu IP 192.168.1.1 i wpisując nasz login oraz hasło.

Wyrzuć złodzieja WiFi

Złodziej WiFi to osoba, która korzysta z naszego internetu bez naszej wiedzy i zgody. Może się okazać, że jakiś sąsiad zdobył nasze hasło i używa sieci bezprzewodowej. W takiej sytuacji dodatkowa osoba z urządzeniami w sieci skutecznie popsuje nasze WiFi. Prędkość będzie gorsza, a samo łącze może być znacznie mniej stabilne. Jak pozbyć się złodzieja WiFi z naszej sieci?

Mamy dwie opcje. Pierwsza to skorzystanie z listy podłączonych urządzeń, którą znajdziemy w ustawieniach WiFi. Jeżeli któreś z nich nie jest nasze, wystarczy odłączyć i zablokować dane połączenie. Drugi sposób jest nieco bardziej bezpośredni. Chodzi oczywiście o zmianę hasła WiFi. Wtedy wszyscy użytkownicy będą musieli wpisać nową kombinację, aby korzystać z internetu.

Jakość WiFi. To ustawienie ma wpływ

Nowoczesne routery są wyposażone w narzędzia do ustalania jakości usług QoS. W dużym skrócie chodzi o to, jakie działania podejmowanie w sieci bezprzewodowej mają priorytet. Możemy tym samym zmienić to, co może korzystać z największej ilości zasobów. Ustalenie priorytetów zależy od tego, czego najbardziej potrzebujemy. Można również ustalić, w jakich porach dnia mają być aktywne dane ustawienia.

W praktyce wygląda to tak, że w ciągu pracy zdalnej możemy nadać priorytet rozmowom wideo kosztem pobierania plików, a po południu większa moc zostanie przeznaczona na streaming i gry online. W ten sposób najważniejsze czynności w internecie będą przebiegały bez problemów.

Zmień antenę routera

Każdy router ma antenę, wszak inaczej sygnał nie byłby rozprowadzany. Możliwe, że nasz router ma ją wbudowaną w obudowę, a sama jest wewnątrz sprzętu i jej nie widać. Taka mała antenka spełnia swoje zadanie, ale lepiej poradzi sobie konkretny element rozsyłający sygnał. Warto dokupić dodatkową antenę do WiFi.

Dzięki niej router będzie mógł rozprowadzać mocniejszy sygnał na większe odległości. W ten sposób nie musimy wymieniać routera, aby sygnał był silny i docierał do wszystkich pomieszczeń w naszym domu.

Słabe WiFi? Czas na nowy router

Jeżeli mimo wszystko nasz router nie daje rady i WiFi jest wolne, warto kupić nowe urządzenie. Na szczęście nie musimy wydawać dużych pieniędzy na porządne urządzenie. Z reguły router od operatora jest na tyle słaby, że każdy zakup dedykowanej jednostki będzie wiązać się z poprawą jakości.

Jaki router WiFi kupić? Najlepiej, aby obsługiwał standard 5 GHz, był zgodny z najnowszymi standardami bezpieczeństwa i posiadał anteny. Te odpowiedzialne są za rozprowadzanie sygnału, a nam zależy na dokładnym pokryciu WiFi całego domu lub mieszkania. Dobry router kupimy już za 200-300 zł.

WiFi Mesh i przedłużać internetu

Ostatnia metoda to stworzenie sieci mesh lub skorzystanie z przedłużaczy WiFi. Metoda działania jest bardzo prosta. Jedno urządzenie stanowi nasz główny router, a pozostałe przedłużają jego sygnał. Choć mowa o kilku innych routerach lub przedłużaczach, całość odbywa się w ramach jednej sieci.

Nasze urządzenie nie będzie zatem zmieniać sieci, ale korzystać z innego punktu dostępowego w ramach tego samego połączenia. Bez wpisywania haseł czy logowania się. Internet zyska tym samym znacznie większy zasię przy tej samej, równie dobrej prędkości. To idealne rozwiązanie do dużych mieszkań lub domów mających dodatkowe piętra.