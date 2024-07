Cześć pasażerów przewieziono do szpitala. Pozostali zostali zabrani do Urugwaju

Uszkodzony przez turbulencje samolot to Boeing 787-9 Dreamliner, jak przekazało CNN, powołujące się na stronę śledzącą loty FlightAware. Samolot może pomieścić 339 pasażerów, według informacji zamieszczonych na stronie Air Europa. 23 z 36 rannych osób trafiło do szpitala, w tym cztery na oddział intensywnej opieki medycznej, jak przekazał New York Times.

Pasażerowie, którzy nie odnieśli obrażeń w zdarzeniu, zostali przewiezieni do Recife, nadmorskiego miasta w brazylijskim stanie Pernambuco, gdzie zapewniono im zakwaterowanie. AirEuropa we wpisie na X poinformowało po wydarzeniu, że drugi samolot zabrał część pasażerów i we wtorek o 7:20 czasu lokalnego przybyli bezpiecznie do Montevideo w Urugwaju. Przekazali również, że część personelu udała się na lotnisko Natal, aby wesprzeć pasażerów, którzy otrzymali pomoc medyczną.

Piloci coraz częściej muszą mierzyć się z silnymi turbulencjami

To kolejny raz w tym roku, kiedy samolot musi mierzyć się z gwałtownymi turbulencjami. W maju 73-letni brytyjski pasażer zginął na pokładzie samolotu Singapore Airlines po tym, jak ten wpadł w gwałtowne turbulencje. Niedługo później podczas lotu w Turcji stewardesa złamała kręgosłup, również w wyniku silnych turbulencji.

Choć w ostatnim czasie nad Boeingiem zawisły czarne chmury w związku z zaniedbaniami w zakresie jakości i bezpieczeństwa, to w tym przypadku wydaje się, że główną winę ponoszą pasażerowie, którzy zignorowali ostrzeżenia o konieczności zapięcia pasów. Niestety dużą rolę w wyżej opisanych zdarzeniach mają zmiany klimatu. Według naukowców zmiany te potęgują turbulencje, a wyższe temperatury powietrza powodują zmiany prędkości wiatru na większych wysokościach.