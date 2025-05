Greckie klimaty w Polsce? To jedna z wielu nowych atrakcji Muszyny

Popularne uzdrowisko kusi turystów i kuracjuszy. Muszyna rozwija swoją ofertę, wprowadzając kartę uzdrowiskową i nowe atrakcje, takie jak nawiązujący do greckich klimatów ogród. Do tego dochodzą także inne urozmaicenia - nowe woliery i coś, co jeszcze bardziej uatrakcyjni zwiedzanie Zamku w Muszynie.