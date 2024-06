Nowe atrakcje w Polsce: Co zwiedzić w województwie małopolskim?

Województwo małopolskie. Atrakcje turystyczne

Każde województwo ma swoje mniej lub bardziej znane atrakcje turystyczne. Jednak gdy myślimy o niektórych, wyobraźnia niemal od razu podsuwa nam te najbardziej znane. W przypadku województwa małopolskiego prawdopodobnie większość od razu pomyśli o Wawelu, krakowskiej starówce lub Zakopanem i Tatrach. Nic dziwnego, to właśnie te miejsca od lat przyciągają rzesze turystów nie tylko polskich, ale także zagranicznych.

Zobaczmy jednak kilka nowych atrakcji, które można (lub w najbliższym czasie będzie można) zobaczyć w tym regionie.

Co zwiedzić w Krakowie: Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

To kolejna propozycja z dawnej stolicy Polski, choć w tym przypadku nie historię, a inne nauki będzie można liznąć w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon. Od 25 dostępne będą laboratoria i pracownie tematyczne (Laboratoria: Przyrody, Cząstek, Reakcji, Smaków oraz Pracownie: Techniki, Innowacji), przestrzenie wystaw czasowych, pierwszy w Krakowie ogólnodostępny ogród na dachu, park, w którym będzie 296 drzew oraz naukowy plac zabaw z eksponatami plenerowymi. A jeśli najdzie nas głód, lub ochota na małą przekąskę lub kawę, by nabrać sił do dalszego zwiedzania, będzie można zajść do restauracji lub kawiarni.

Co zwiedzić w Zakopanem: Wieża widokowa

Koło zimowej stolicy Polski powstaje ścieżka w koronach drzew. Będą tam szklane balkony, siatki do wspinania i zjeżdżalnie. Ale przede wszystkim turystów mają czekać niezapomniane widoki na Tatry.

Sky Walk Poronin - bo taką nazwę będzie nosiła nowa atrakcja - będzie największym szklanym tarasem w Polsce, z którego będzie można zrobić niezapomniane zdjęcie na tle Tatr. Ścieżka w koronach drzew powstaje na Polanie Zgorzelisko w podhalańskiej Wsi Małe Ciche w gminie Poronin. To zaledwie 15,5 - 17,5 km drogi samochodem od Zakopanego w kierunku wschodnim (za Murzasichle). Przewidywany termin otwarcia to przełom tego roku, nie podano jeszcze konkretnej daty.

Co zwiedzić w Krynicy-Zdroju? Góra Parkowa z nowymi atrakcjami

Choć miasto słynie z wód leczniczych, to chyba każdy, kto odwiedzał to miasto, wjechał lub wszedł na Górę Parkową. Ten liczący 742 m n.p.m. szczyt znajduje się w samym sercu uzdrowiska. Już od wielu lat można na szczycie zjechać z ogromnych zjeżdżalni, poszaleć na stoku na torze saneczkowym lub po prostu odpocząć na polance z przepięknym widokiem na góry.

Teraz powstanie również Polana Muzyki oraz nowoczesna wieża widokowa. Będzie przeprowadzony również remont alejek, dzięki czemu na sam szczyt będzie można swobodnie wjechać wózkiem. Być może z pewnych elementów będzie można skorzystać jeszcze w tym roku, ale bardziej prawdopodobnie będzie można je wpisać na swoją turystyczną listę na przyszły rok.

Co zwiedzić w Beskidzie Wyspowym: Wieża widokowa na Górze Kamionna

Turyści Wędrujący przez Beskid Wyspowy mogą od 5 stycznia wejść na nową wieżę widokową. Nowo powstała atrakcja ma 29 m wysokości, co czyni ją najwyższą wieżą widokową w Beskidzie Wyspowym. Zwieńczona jest zadaszonym tarasem widokowym o powierzchni 64 mkw. Dzięki temu nie powinno być ścisku w przypadku grup i każdy turysta będzie mógł podziwiać m.in. Pogórza, Beskidy, Gorce, a nawet Tatry. Identyfikację poszczególnych punktów ułatwiają opisane i zamontowane na wieży tablice z panoramami widokowymi.



Co zwiedzić w Piwnicznej-Zdroju: Tężnia solankowa

To niewielkie uzdrowisko w Beskidzie Sądeckim przyciąga turystów, którzy często traktują je jako punkt wypadowy na górskie szlaki lub chcą w spokoju podreperować swoje zdrowie wodami leczniczymi. Teraz w miejscu zdewastowanego amfiteatru, w strefie A uzdrowiska, niedaleko słynnej Pijalni Artystycznej po przebudowie stanie tężnia solankowa. Nowa tężnia ma zostać oddana do końca 2024 roku. Z kolei pod koniec ubiegłego roku oddano także nowy taras widokowy na Kicarzu, który jest elementem tras pieszo-biegowych.

Co zwiedzić w Tarnowie: Szlak maszkaronów

Kojarzycie wrocławskie krasnale, zielonogórskie bachusiki czy krakowskie smoki? Ot teraz również Tarnów ma 14 maszkaronów, każdy wykonany przez innego artystę związanego z miastem. Tworzą one szlak zaprojektowany tak, aby był do przejścia zarówno przez dziecko, jak i osobę dorosłą ze średnią kondycją. Przygotowano dwie mapy - wersja dla starszych zawiera historie każdego maszkarona, te dla młodszych zawierają to, co dzieci wprost uwielbiają. Oczywiście chodzi o naklejki.

Co zwiedzić w Krakowie: Wawel Podziemny. Lapidarium

Zaczynaliśmy Krakowem, to możemy również zakończyć tym popularnym miastem turystycznym. A cóż może być słynniejszego w Krakowie niż Zamek Królewski na Wawelu? Już od stycznia, wybierając się tam, można zobaczyć nową wystawę "Wawel Podziemny. Lapidarium". Podziemna studnia, w której wciąż znajduje się woda, rekonstrukcje 3D, nieznany dotąd zbiór nowożytnych detali architektonicznych to tylko niektóre z elementów, jakie czekają na zwiedzających w ramach zupełnie nowej trasy na zamku w Krakowie. Łącznie to ponad 500 mkw. przestrzeni wystawienniczej przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

