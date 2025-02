"Cudze chwalicie, Swego nie znacie, Sami nie wiecie, Co posiadacie".

Te słynne już dzisiaj słowa zapisał Stanisław Jachowicz, polski poeta i pedagog żyjący w latach 1796-1857. Jednym z najlepszych miejsc, które mogą posłużyć do poznania historii i dziedzictwa kulturowego naszego państwa są muzea, które starają się nowymi inwestycjami przyciągnąć jak największą liczbę turystów. Te zlokalizowane na zamkach są szczególnie chętnie odwiedzane i jak mało które miejsce działają na naszą wyobraźnię (te lochy, ukryte komnaty i duchy wędrujące korytarzami po zmroku).

Pod koniec PRL-u zamek był zrujnowany i nieustannie rozkradany. Przemiana zaczęła się, gdy od lat 90. XX w. trafił do rąk prywatnych i zmieniając właścicieli, a ostatecznie założono Fundację na Rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313. Po 2015 r. budowlę pokryto nowymi dachami, osuszono fundamenty i udrożniono piwnice. Działania te pozwoliły ostatecznie udostępnić obiekt do zwiedzania. We wnętrzach tego zamku Jan Jakub Kolski nakręcił film Jasminum, który miał premierę w 2006 roku. Dziś zamek zmienił się w znacznym stopniu, odzyskując blask. Dzięki takim atrakcjom jak izba tortur, kopia Bursztynowej Komnaty czy stado danieli zamieszkujących park, stał się jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych regionu. Odbywają się tu również cykliczne imprezy kulturalne.