Najmniejszy zamek w Polsce. Znajduje się we Wrocławiu.

Budowla znajduje się na terenie ogródków działkowych ROD Gaje , gdzie obecnie pełni nietypową rolę. Tak, jest to altanka działkowa, których w tym miejscu jest więcej. Ta w postaci zamku z pewnością wyróżnia się na tle pozostałych. Mimo że nie jest to duży budynek.

Przednie wejście do zamku odgrodzone jest panelem ogrodowym. Dookoła rozciąga się siatka z żywopłotem. Na tylnej wieży znajduje się metalowy komin. To oznacza, że budynek zapewne jest zimą ogrzewany kozą lub w podobny sposób. Nie wiadomo, co znajduje się w środku, ale biorąc pod uwagę przeznaczenie konstrukcji, to można się tego domyślić.