Zniszczyła go III Rzesza. Na Zamku Książ odbudują pokój księżnej Daisy

Buduar narodził się we Francji pod koniec XVIII wieku i było to wytwornie umeblowane i wykwintnie zdobione niewielkie pomieszczenie pani domu służące do odpoczynku, prywatnych spotkań czy pisania listów. Był to odpowiednik męskiego gabinetu. Najczęściej sąsiadował z sypialnią i salonem, co pozwalało na przejście do niego po porannej toalecie, a w ciągu dnia bycie na bieżąco z tym, co dzieje się w pałacu.

Podobnie było w przypadku pomieszczenia należącego do księżnej Daisy. Jej buduar znajduje się na drugim piętrze w południowym skrzydle Zamku Książ. Od strony wschodniej sąsiadował z sypialnią, od zachodniej z łazienką. Zachowane dokumenty archiwalne wskazują, że ostateczny wygląd pomieszczenie otrzymało w 1921 roku.

- Księżna Daisy nie cieszyła się długo swoimi przebudowanymi apartamentami. W grudniu 1922 roku Sąd Rodzinny w Berlinie orzekł o rozwodzie książęcej pary, w wyniku czego Daisy na długie lata opuściła swój ukochany Książ. - przekazano w mediach społecznościowych Zamku Książ.

Buduar księżnej Daisy będzie zrekonstruowany. Co będzie można w nim zobaczyć?

Pracownicy muzeum poinformowali w mediach społecznościowych, że ruszyły prace związane z odtworzeniem zniszczonego w trakcie II wojny światowej buduaru. - W wyniku barbarzyńskiej przebudowy zaordynowanej przez najwyższe władze III Rzeszy, zniszczony został całkowicie oryginalny wystrój Apartamentów Księżnej Daisy. Zmieniony został wtedy diametralnie także wygląd buduaru, który z okrągłego pomieszczenia stał się pokojem kwadratowym, usunięto wówczas wszystkie sztukaterie, marmoryzowane półkolumny i marmurowy kominek - przekazano na Facebooku.

Rekonstrukcja z pewnością nie jest łatwym zadaniem i nie chodzi wyłącznie o zniszczenia. Jedyna zachowana do naszych czasów fotografia buduaru została wykonana jesienią 1943 roku. Zlecił ją ówczesny konserwator zabytków Prowincji Dolnośląskiej, prof. Gunther Grundmann. Dokumentację fotograficzną wykonano na kilka miesięcy przed wkroczeniem do zamku nazistowskiej organizacji TODT, której zadaniem była budowa obiektów wojskowych. Przechowywana jest w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

W maju 2024 r. do zamku przyjechały przedmioty osobiste użyczone przez rodzinę książęcą, które z dużym prawdopodobieństwem były przechowywane w buduarze, w nieistniejącym dziś sejfie. Będzie można zobaczyć rękopis pierwszego pamiętnika księżnej Daisy, pocztówkę, którą wysłała rok przed śmiercią do wnuka Bolka, wysadzaną rubinami i turkusami pozłacaną laskę, którą dostała w prezencie od maharadży Cooch Behar, a także srebrny pasek z turkusami, w którym została sportretowana przez angielskiego portrecistę Ellisa Robertsa.