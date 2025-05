Nowa sala koncertowa będzie miała 1877 miejsc - najwięcej w Polsce. To przestrzeń zaprojektowana z myślą o akustycznym doskonałości i wizualnym wrażeniu. Powstała we współpracy z berlińskim Müller-BBM i belgijskim Eckhard Kahle Acoustics.

Sala zaprojektowana dla Sinfonii Varsovii jest połączeniem tradycyjnej sali koncertowej typu "shoebox" (pudełko na buty - nazwa używana do opisu sali koncertowej w akustyce) i areny . Sala "pudełkowa", czyli ta, którą wszyscy doskonale znamy, z siedzeniami z jednej strony i podwyższoną sceną z drugiej, zamknięta w sześcianie, znana jest z doskonałej akustyki, ale często oferuje słabe możliwości wizualne. Arena z kolei oferuje bardzo dobre warunki jeśli chodzi o widoczność, ale słabą akustykę (jest odpowiednia w zasadzie, by wzmocnić hałas towarzyszący kibicowaniu podczas rozgrywek sportowych).

Efekt? Koncentryczne, falujące pierścienie widowni otaczające scenę ulokowaną na poziomie -1, z których każdy widz ma być jak najbliżej muzyków (zobacz zdjęcie główne). W porównaniu z innym typem sali, określanym mianem "vineyard" ("winnica" to kolejny typ sali, koncepcja podobna do areny, gdzie widzowie również otaczają orkiestrę) projekt austriackich architektów oferuje większą zwartość, która będzie bardziej odpowiednia również dla mniejszych orkiestr symfonicznych i orkiestr kameralnych. Takie rozwiązanie oferuje maksymalne przybliżenie słuchaczy do muzyków, a co za tym idzie, stwarza wrażenie bycia "w środku muzyki".