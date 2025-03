Gdy spojrzymy na największe polskie miasta to zauważymy, że choć potrafią się znacznie rozrastać powierzchniowo, a rozwój stref podmiejskich w ostatnim czasie to jakiś szał, w górę rosną stosunkowo wolno. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie wyraźnie zaznacza się city wypełniane w coraz większym stopniu wysokościowcami. W Pozostałych miastach są to pojedyncze budynki, które swoim rozmiarem wyglądają niekiedy nieco zabawnie.

W wielu przypadkach nowoczesna architektura w istotnym stopniu kontrastuje z historycznymi zabudowaniami, co wielu osobom przeszkadza - chętniej widziałyby budynki pasujące stylistycznie to otoczenia, jak to choćby zrobiono w Łodzi, gdzie powstaje współczesna kamienica.

Jednak chyba nie ma miasta, które byłoby tak przesiąknięte historią, jak Kraków. Od Wawelu zaczynając, na nieco bardziej współczesnej Nowej Hucie kończąc. Czy w takim miejscu dałoby się wybudować dominujący w krajobrazie wieżowiec, nie wywołując przy tym ogromnych kontrowersji?

Tego trudnego tematu podjął się Andrzej Basista z Basista Studio podgrzewając dodatkowo emocje dzięki swojemu projektowi wieżowca o wysokości 470 metrów w krakowskiej dzielnicy Grzegórzki, w pobliżu Ronda Mogilskiego.

- Debata na temat wprowadzenia wieżowców do krajobrazu Krakowa budzi liczne emocje i kontrowersje. Z jednej strony, dynamiczny rozwój miasta oraz rosnące ceny gruntów skłaniają do budowy w górę, z drugiej zaś, unikalna panorama z historycznymi zabytkami wymaga szczególnej ochrony - pisze architekt Andrzej Basista na stronie swojego studia.

Jeśli odważny projekt zostałby zrealizowany, wówczas stałby się najwyższym europejskim wieżowcem. Obecnie rekordzistą jest mierzący 462 metry Łachta Centr w Petersburgu, zaś najwyższym budynkiem Unii Europejskiej jest mierzący 310 metrów Varso Tower w stolicy Polski. Jak widać na wizualizacji, najwyższa wieża stanowiłaby zaledwie jeden budynek z całego kompleksu. Pozostałe mieściłyby się w zakresie 200 do 300 metrów wysokości. Lokalizacja w pobliżu Ronda Mogilskiego została wybrana ze względu na dostępność komunikacyjną oraz bliskość centrum.

Argumenty za budową gigantycznych wieżowców w Krakowie

Jak można się spodziewać, inwestycja miałaby zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Kraków jest dużym i rozwijającym się miastem, gdzie dostępność atrakcyjnych działek w centrum jest coraz mniejsza. Coraz wyższe ceny uzasadniają więc ekonomiczne decyzje dotyczące coraz wyższych budynków.

Nowoczesna przestrzeń biurowa i mieszkalna mogłaby także przyciągnąć nowych inwestorów i ekspertów, przyczyniając się do rozwoju lokalnej gospodarki. Andrzej Basista zwraca również uwagę na to, że nowoczesna dzielnica city wypełniona wysokościowcami podkreśla postęp i innowacyjność, zwiększając konkurencyjność miasta na arenie międzynarodowej. Dzięki nim Kraków może podkreślić swoje aspiracje do bycia nowoczesnym centrum nie tylko kulturalnym, ale i biznesowym.

Argumenty przeciw budowie gigantycznych wieżowców w Krakowie

Wawel, liczne kościoły na czele z Bazyliką Mariacką oraz pozostała historyczna zabudowa Krakowa składają się na unikalny krajobraz miasta przyciągający rzesze turystów. Wprowadzenie wieżowców mogłoby nieodwracalnie obniżyć walory estetyczne miasta.

Przyciąganie nowych inwestorów i mieszkańców do centrum może być zaletą, ale jednocześnie może być znacznym obciążeniem dla tej części miasta i istniejącej infrastruktury, jak drogi, transport miejski, ale także sieci wodno-kanalizacyjne.

Architekci, projektując centralne części miast, już teraz muszą brać pod uwagę okoliczną zabudowę i potencjalne zacienienie sąsiednich budynków. Istnieje też ryzyko, że wysokościowce zasłonią widoki i negatywnie wpłyną na komfort życia mieszkańców w pobliżu.

