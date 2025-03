Widzieliśmy już projekty ogromnego stadionu sportowego, który po ukończeniu stanie się jednym z największych tego typu obiektów na świecie , a przy okazji najbardziej oryginalnych, bo ma nawiązywać do kiełkującego na pustyni ziarna, łącząc nowoczesność i inspiracje naturą. Niedługo później kraj postanowił udowodnić, że potrafi połączyć swoją konserwatywną tradycję z nowoczesnymi technologiami i zachodnią kulturą, budując pierwszy na świecie meczet wykonany w technologii druku 3D czy zapowiadając park tematyczny Dragon Ball.

Mówiąc krótko, dzieje się! Również w temacie najwyższego budynku świata, który po ukończeniu mierzyć ma 2 km wysokości - trudno sobie wyobrazić, że to w ogóle możliwe, ale najnowsze informacje sugerują, że ten absurdalnie wysoki drapacz chmur faktycznie powstanie. Jak donosi serwis newatlas.com, powołując się na "zazwyczaj dobrze poinformowany" dubajski portal MEED, wieżowiec będzie częścią nowo powstającej dzielnicy biznesowej w pobliżu Rijadu o nazwie North Pole.

Za jego projekt odpowiada renomowane brytyjskie studio Foster + Partners i to właśnie ono ma sprawić, że "przyćmi wszystkie inne konstrukcje stworzone przez człowieka". Aby lepiej uzmysłowić sobie skalę tego przedsięwzięcia - nowa wieża będzie około 3,5 razy wyższa od najwyższego budynku w USA, czyli One World Trade Center oraz ponad dwa razy wyższa od Burdż Chalifa w Dubaju, który obecnie jest najwyższym budynkiem na świecie. Będzie także znacznie wyższa od wszystkich innych planowanych wieżowców, w tym JEC Tower, która również ma powstać w Arabii Saudyjskiej.

Tyle że po drodze do pokonania jest wiele wyzwań inżynieryjnych - obciążenia wiatrem na takich wysokościach są ogromne i nawet grunt może nie być w stanie udźwignąć takiej konstrukcji. Ba, dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę zagrożenie trzęsieniami ziemi. To po prostu projekt, który spędzi sen z powiek nawet najbardziej utalentowanemu inżynierowi, nawet jeśli budżet inwestycji szacuje się na około 5 miliardów dolarów. Na razie nie podano jednak przewidywanej daty ukończenia budowy, ani nawet szczegółowych informacji na temat wyglądu wieżowca.

Co więcej, realizacja zajmie mnóstwo czasu, szczególnie że MEED informuje, że Publiczny Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej (PIF), który finansuje większość obecnego boomu budowlanego w kraju, dopiero niedawno zaprosił firmy do składania ofert na zarządzanie projektem, więc to bardzo wczesny etap całego przedsięwzięcia.