Przed startem rakiety Falcon 9. Co czuje polski astronauta i co zabiera w kosmos?

Już 25 czerwca od godzin porannych na YouTube będzie można oglądać na żywo start rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. To właśnie dzięki niej czterej astronauci, w tym Polak Sławosz Uznański-Wiśniewski, polecą na Międzynarodową Stację Kosmiczną NASA.

Ostatnie chwile przed startem. Co czuje Sławosz i co zabiera w kosmos?

Co spakować, lecąc w kosmos? Polak podpowiada

Polski astronauta zdradził, co można zabrać na orbitę. Wszystkie przedmioty muszą przejść rygorystyczną kontrolę, a i tak miejsce jest bardzo ograniczone.

Dzięki obecności Polaka w kosmosie polski sektor kosmiczny i technologiczny zdecydowanie przyśpieszy, co przyznaje sam uczestnik misji. Według niego "nabieramy doświadczenia z tego, jak budować sprzęt. [...] Zdecydowanie największy wpływ polska misja będzie miała na część edukacyjną". Uznański-Wiśniewski ma nadzieję, że przyciągnie to setki, a nawet tysiące młodych ludzi, którzy chcą budować technologię. Chociaż efekt nie będzie widoczny natychmiast, za parę lat na rynku pracy pojawi się tysiące wykwalifikowanych specjalistów, którzy chętnie zajmą się ze strony inżynierskiej budową międzynarodowych technologii.

Zapytany o to, jak sobie radzi z popularnością, Polak odpowiada, że chce wykorzystać moment, aby edukować i pociągnąć do przodu młodych ludzi, opowiadać, w którą stronę warto iść z jego perspektywy.

- Moim największym marzeniem jest to, żebyśmy my, jako Polska, wykorzystali tę misję do tego, aby zbudować część naszej przyszłości. Myślę, że jesteśmy dosyć nową gospodarką, która się mocno, prężnie rozwija, natomiast stoimy w takim miejscu decyzyjnym, czy zmienimy model gospodarczy kraju na część opartą o technologię i innowację - tłumaczy doktor.