Znowu czeka nas gorące lato. Prognozy nie pozostawiają złudzeń

Choć maj w Polsce zaskoczył chłodem, klimatolodzy nie mają wątpliwości. Wszystko wskazuje na to, że przed nami kolejne upalne lato . Średnia temperatura ma być bardzo zbliżona do tej z ubiegłego roku, a przypomnijmy, że 2024 rok został globalnie uznany za najcieplejszy w historii pomiarów meteorologicznych . Prognozy dotyczące miesięcy letnich, nie pozostawiają wątpliwości - znów szykujemy się na fale upałów i rekordowe temperatury, jak przekazała PAP prof. Joanna Wibig z Uniwersytetu Łódzkiego.

Jeszcze kilka dekad temu 3-4 dni z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza uznawano za wyjątkowe zjawisko. Dziś to już norma, a liczba takich dni w skali roku wzrosła co najmniej trzykrotnie. Prognozy klimatyczne dla Polski przewidują, że tego typu ekstrema będą się pojawiać coraz częściej, a upalne dni staną się codziennością letnich miesięcy. Mimo że opady mają pozostać w granicach normy, to ich charakter będzie zupełnie inny - coraz więcej bezdeszczowych okresów, przeplatanych intensywnymi, krótkotrwałymi ulewami, o czym nie raz już informowałem w GeekWeeku.