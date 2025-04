W skrócie Ryanair pozwala na darmowy bagaż podręczny, jednak konieczne jest przestrzeganie określonych wymiarów i zasad.

W bagażu podręcznym Ryanair można przewozić ubrania, urządzenia elektroniczne czy kosmetyki w małych opakowaniach. Ale są też rzeczy zabronione.

Wymiary bagażu podręcznego to maksymalnie 40x20x25 cm, z możliwością dodatkowego zakupu większej walizki o wymiarach 55x40x20 cm. Ryanair ostatnio skrupulatnie sprawdza, czy walizki są wymiarowe.

Jak spakować bagaż podręczny?

Tanie linie lotnicze sprawiają, że możemy zwiedzać świat, nie ponosząc przy tym zbyt dużych kosztów. Warunkiem jest jednak zaakceptowanie pewnych niedogodności, jak na przykład tych bagażowych. Bilet w swojej podstawowej cenie może i nie jest drogi, ale pozwala na zabranie tylko jednej sztuki bagażu podręcznego. Może to być mała torba lub plecak, który zmieści się pod fotelem przed nami.

Jeżeli chcemy spakować swój bagaż podręczny w taki sposób, aby wystarczył nam na cały wyjazd, musimy być ostrożni. Linie lotnicze Ryanair mają pewne warunki, które nasz plecak musi spełnić. Poza tym część przedmiotów może zostać zatrzymana w czasie kontroli bezpieczeństwa na lotnisku. Co można zabrać (a czego unikać) w bagażu podręcznym Ryanair?

Co można zabrać do bagażu podręcznego, gdy lecimy Ryanairem?

Na całe szczęście bagaż podręczny w Ryanair może mieć w sobie wiele przedmiotów niezbędnych do spędzenia urlopu lub wycieczki w normalnych warunkach. Choć jest mały, to istnieją pewne triki i sposoby na pakowanie bagażu podręcznego. Oto co możemy wziąć ze sobą na pokład samolotu:

Ubrania , odzież wierzchnią

Plecak lub torba

Książki , zeszyty

Urządzenia elektroniczne , jak telefon, aparat, obiektywy, laptop (maksymalnie 20 baterii litowo-jonowych na osobę)

Suchy prowiant

Rzeczy zakupione w strefie wolnocłowej na lotnisku (np. alkohol, papierosy, pamiątki)

Niezbędne leki

Jedzenie dla dziecka poniżej 2. roku życia

Kosmetyki i środki higieny (w opakowaniach o objętości do 100 ml, łącznie maksymalnie 1 litr)

Elektroniczne papierosy, zapalniczki

Jak widać, na pokład samolotu Ryanair zabierzemy w bagażu podręcznym różne przydatne przedmioty i ubrania. Nie ma w nim jednak miejsca na napoje - chyba że zakupimy je po przejściu kontroli bezpieczeństwa na lotnisku.

Czego nie można spakować do bagażu podręcznego w Ryanair?

Lista zabronionych przedmiotów w samolocie jest długa. Mimo to, większość z nich pewnie nie byłaby w ogóle brana pod uwagę przed wycieczką. Jednak nie bez powodu na lotniskach widujemy specjalne tablice informujące o kategorycznym zakazie przewożenia niektórych przedmiotów - ktoś raz na jakiś czas próbuje.

Oto rzeczy, których nie pakujmy do bagażu podręcznego:

Napoje i płyny powyżej 100 ml - zostaną zabrane podczas kontroli bezpieczeństwa

Broń palna, gazowa, pneumatyczna

Broń sieczna i przedmioty ostre - np. noże i nożyczki z ostrzami powyżej 6 cm, łyżwy

Pirotechnika

Niektóre przedmioty sportowe - kije baseballowe , rakiety tenisowe

Pałki teleskopowe, policyjne, gumowe

Materiały łatwopalne i wybuchowe

Środki obrony osobistej , jak gaz pieprzowy, paralizator

Substancje trujące

Jak widać, trochę tego jest. Mowa jednak o przedmiotach, które i tak mało komu przyjdą do głowy. Choć w strefach kontroli bezpieczeństwa widuje się z reguły pasażerów zostawiających butelki z napojami, to większość jest świadoma faktu, że petardy lub noże w samolocie to nie jest dobry pomysł.

Ile może ważyć bagaż podręczny w Ryanair i jakie są wymiary walizki?

Tanie linie lotnicze z Irlandii pozwalają pasażerom na wzięcie jednej sztuki bagażu podręcznego w ramach ceny biletu. Choć dotyczy on toreb i plecaków, to jego wymiary zostały jasno określone przez przewoźnika - bagaż podręczny w Ryanair musi mieć wymiary do 40 na 20 na 25 centymetrów.

Wszystko po to, aby plecak (albo torba czy walizka), zmieścił się pod fotelem przed nami. Poza tym waga bagażu podręcznego nie została określona. Choć nie zawsze zdarzają się skrupulatne kontrole, to w przypadku konieczności umieszczenia bagażu w schowku nad głową przewoźnik może na nas nałożyć dodatkową opłatę.

Jeżeli potrzebujemy zabrać ze sobą więcej, możemy zakupić duży bagaż podręczny. Mowa o małej walizce o wymiarach 55 na 40 na 20 centymetrów i wadze do 10 kilogramów. Walizka podręczna pozwala na spakowanie większej liczby rzeczy. Dotyczą jej również te same zasady przewozu, co zwykłego plecaka. Mowa tu m.in. o ilości płynów, bateriach i pozostałych przedmiotach wymienionych powyżej.

Trzeba pamiętać, że pracownicy Ryanair na lotniskach ostatnio zaczęli być bardzo skrupulatni i regularnie kontrolują bagaże podręczne. Miarki poszły w ruch, a pasażerowie muszą dopłacać, gdy ich walizka przekracza dopuszczalne normy nawet o centymetr czy dwa. Pasażerowie w mediach społecznościowych relacjonują, że dodatkowe opłaty

