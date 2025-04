Spakowanie się na tydzień w bagaż podręczny to nie tylko możliwe, ale i wygodne - jeśli podejdziesz do tematu z głową. Tanie linie lotnicze nie mają litości dla dodatkowych centymetrów, ale możesz mieć przewagę dzięki sprytowi i minimalizmowi. A za zaoszczędzone pieniądze - zjedz dobrą kolację na miejscu.

Plecak czy walizka. Jaki bagaż podręczny jest lepszy do samolotu?

Zacznijmy od podstawowego pytania: co wybrać - plecak czy walizkę kabinową? Plecak daje większą elastyczność - można go łatwiej wcisnąć do luku nad głową lub pod fotel. Wydaje się też mniej „podejrzany” przy kontroli rozmiaru - miękki materiał daje się lekko skompresować, co może uratować sytuację, gdy kontroler Ryanaira zbliża się z miarką. Minusy? Trudniej utrzymać porządek i łatwiej coś zgnieść.

Walizka kabinowa to z kolei porządek i ochrona dla ubrań czy elektroniki. Jeśli wybierzesz lekką, twardą walizkę z odpowiednimi wymiarami, możesz wykorzystać każdy centymetr dostępnej przestrzeni. Uwaga: walizki łatwiej przyciągają wzrok obsługi lotniska, więc jeśli przekroczysz dopuszczalne rozmiary, ryzyko dopłaty rośnie.

Bagaż podręczny w Ryanair i Wizz Air. Liczą się wymiary i waga

Wymiary i waga bagażu podręcznego w tanich liniach lotniczych są ściśle określone. Zasada jest taka, że torba, plecak czy walizka powinny zmieścić się pod siedzeniem samolotu. Oto obowiązujące limity (stan na kwiecień 2025):

Ryanair - bezpłatny bagaż podręczny to mała torba o wymiarach maksymalnie 40 x 20 x 25 cm. To naprawdę niewiele - coś w stylu niewielkiego plecaka na laptopa. Najmniejszy bagaż podręczny w Ryanair nie ma limitu wagowego.

40 x 30 x 20 cm. Jest odrobinę bardziej pojemna niż u Ryanaira, co daje więcej swobody. Dopuszczalna waga bagażu podręcznego to 10 kg. Wizz Air - bezpłatny bagaż to torba o wymiarach. Jest odrobinę bardziej pojemna niż u Ryanaira, co daje więcej swobody. Dopuszczalna waga bagażu podręcznego to 10 kg.

W obu liniach możesz dokupić usługę „Priority”, która pozwala zabrać dodatkową większą walizkę podręczną. W Ryanair ma ona wymiary 55 x 40 x 20 cm, a w Wizz Air 55 x 40 x 23 cm. W obu liniach dopuszczalna waga takiej walizki to 10 kg. Jeśli jednak chcesz podróżować tylko z darmowym bagażem - musisz spakować się naprawdę minimalistycznie.

Jak spakować mały bagaż podręczny na 7 dni?

Zanim cokolwiek włożysz do torby, zrób listę. Co będziesz robić? Czy masz dostęp do pralki? Jaką pogodę zapowiadają? Ogranicz rzeczy do absolutnego minimum. Poniżej kilka rad, które pozwolą ci spakować mały bagaż podręczny (40 x 20 x 25 cm) na 7 dni:

Zasada kapsułowej garderoby

Zabierz ubrania, które można łatwo łączyć w różne zestawy. Uniwersalne kolory (czarny, biały, szary, granat), ubrania wielofunkcyjne (np. koszulka, która pasuje i na zwiedzanie, i na kolację). Przykład: 3 koszulki + 2 pary spodni = 6 zestawów.

Zwijaj, nie składaj

Zwijanie ubrań zamiast ich składania naprawdę oszczędza miejsce. Można też rozważyć worki próżniowe lub kompresyjne, jeśli bagaż musi pomieścić kurtkę czy grubszą bluzę. Jako pierwsze spakuj cięższe rzeczy, a na końcu lżejsze i bardziej elastyczne.

Kosmetyki - wersja mini

Zamiast brać pełnowymiarowe kosmetyki, przelej wszystko do mini pojemników (do 100 ml). Szampon, żel, balsam - wszystko w podróżnych buteleczkach. Możesz też rozważyć kosmetyki w kostkach (szampon, odżywka, mydło) - są lekkie, wydajne i nie liczą się jako płyny w kontroli bezpieczeństwa.

Obuwie

Załóż najcięższe i największe buty na siebie podczas lotu. W bagażu zostaw tylko jedną zapasową parę - lekkie buty do chodzenia lub sandały.

Elektronika i ładowarki

Zamiast kilku ładowarek, zabierz jedną z kilkoma portami USB. Zamiast laptopa - może wystarczy tablet? Wszystko, co ciężkie i cenne, warto mieć przy sobie - najlepiej w kieszeniach kurtki lub saszetce.

Wykorzystuj dodatkową przestrzeń

Pamiętaj, że kurtka z kieszeniami to twoja tajna broń - tam można zmieścić powerbank, słuchawki, portfel, dokumenty, kanapkę czy t-shirt.

Mały bagaż podręczny musi zmieścić się pod siedzeniem samolotu. 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Sprytne triki na zabranie większej ilości rzeczy

W kwestii bagażu podręcznego pasażerowie toczą z tanimi liniami lotniczymi wojnę podjazdową. Legendarne stało się już zakładanie na siebie kilku warstw ubrań czy chowanie butów po kieszeniach. Mało kto wie, że na pokład samolotu można wnieść poza bagażem podręcznym materiały do czytania czy laptop. To daje już możliwość zaoszczędzenia miejsca w torbie czy walizce kabinowej. Warto za to zwrócić uwagę, że poduszka, kiedyś dopuszczalna w regulaminach jako dodatkowa rzecz, którą można wnieść na pokład, już z nich zniknęła. Nawet te na szyję mogą zostać potraktowane jako część bagażu podręcznego.

Jest jeszcze opcja “na sklep wolnocłowy”. Choć w pewnym momencie Ryanair próbował traktować zakupy lotniskowe jako część bagażu podręcznego, odszedł już od tego pomysłu. Na pokład możesz wnieść wszystkie rzeczy zakupione w strefie wolnocłowej. Kup więc w jednym ze sklepów cokolwiek i poproś o oryginalną reklamówkę. Jeśli twój plecak jest zbyt pękaty, przełóż z niego część rzeczy do torby ze sklepu wolnocłowego. Oczywiście bez przesady, żeby wypchana ciuchami reklamówka nie zwróciła niczyjej uwagi. Jeśli jednak oprócz wody kupionej na lotnisku dorzucisz tam kosmetyczkę, nie wzbudzi to większych podejrzeń.

Źródła: ryanair.com, wizzair.com.pl

