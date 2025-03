Nowy kierunek Wizz Air z Katowice Airport do Billund

Wizz Air to największy regularny przewoźnik w Katowice Airport, zarówno pod względem liczby tras, jak i liczby przewożonych podróżnych. W 2025 roku linia zapowiedziała uruchomienie już pięciu nowych kierunków z Pyrzowic.

Obok nowości, czyli duńskiego Billund, na początku czerwca Wizz Air zacznie latać do Kiszyniowa, Pizy i Madrytu, a pod koniec października do Agadiru.

Billund to kierunek ciekawy przede wszystkim dla rodzin z dziećmi. W tym mieście znajduje się park rozrywki Legoland z charakterystycznymi budynkami. Przypomina dzięki temu miasteczko zbudowane z klocków Lego.

Podczas nadchodzącego sezonu letniego Wizz Air obsłuży w ramach swojej katowickiej siatki 26 połączeń do 16 państw.

Z Pyrzowic będzie można polecieć do Albanii (Tirana), Bułgarii (Burgas), Chorwacji (Split), na Cypr (Larnaka), do Czarnogóry (Podgorica), Gruzji (Kutaisi), Grecji (Ateny, Korfu), Hiszpanii (Alicante, Barcelona, Fuerteventura, Madryt - nowość, Malaga, Teneryfa), na Islandię (Reykjavik), Holandii (Eindhoven), na Maltę, do Mołdawii (Kiszyniów - nowość), Niemiec (Dortmund), Portugalii (Madera), Wielkiej Brytanii (Liverpool, Londyn-Luton) oraz Włoch (Katania, Neapol, Piza - nowość, Rzym-Fiumicino).