QUIZ o ikonach lat 2000. Nostalgiczna podróż pełna wyzwań!
2000 r. był hucznie obchodzony, w 2001 r. przeszliśmy z XX do XXI wieku, w ciągu dekady pojawił się ogrom nowości, niekiedy zmieniających życie. Nowe urządzenia, gadżety, programy i trendy zawojowały rynek. Niektóre z tych kultowych ikon wracają dziś w wielkim stylu, wzbudzając nostalgię, inne pozostały jedynie we wspomnieniach. Ten quiz to doskonała okazja, by sobie o nich przypomnieć!
Ach, te lata 2000.! Ich początki przyniosły wiele zmian, jakie dobrze pamiętają nie tylko ludzie, którzy spędzili dużą część swojego dzieciństwa w pierwszej dekadzie XXI wieku, ale też ich rodzice i dziadkowie. Nastąpił niemały przeskok od tego, jak wyglądało życie choćby w latach 80. i 90.
Czas nagle zaczął płynąć inaczej. O początkach lat 2000. przypomina nam od jakiegoś czasu choćby McDonald's, oferując swoje kultowe produkty z tamtego okresu. Wpływ na wielkie zmiany miał jednak przede wszystkim szereg gadżetów, urządzeń i różnych nowinek technologicznych.
Pamiętasz tego typu ikony z pierwszej dekady lat 2000.? Była niezniszczalna Nokia, czy kultowy iPod... a także przełomowy polski komunikator, czy serwis społecznościowy do szukania znajomych ze szkoły! Niektóre zaliczyły niedawno swoje wielkie powroty, inne pozostały tylko we wspomnieniach. Wybierz się w nostalgiczną podróż, sprawdzając swoją wiedzę i pamięć w naszym quizie.