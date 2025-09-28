Ach, te lata 2000.! Ich początki przyniosły wiele zmian, jakie dobrze pamiętają nie tylko ludzie, którzy spędzili dużą część swojego dzieciństwa w pierwszej dekadzie XXI wieku, ale też ich rodzice i dziadkowie. Nastąpił niemały przeskok od tego, jak wyglądało życie choćby w latach 80. i 90.

Czas nagle zaczął płynąć inaczej. O początkach lat 2000. przypomina nam od jakiegoś czasu choćby McDonald's, oferując swoje kultowe produkty z tamtego okresu. Wpływ na wielkie zmiany miał jednak przede wszystkim szereg gadżetów, urządzeń i różnych nowinek technologicznych.

Pamiętasz tego typu ikony z pierwszej dekady lat 2000.? Była niezniszczalna Nokia, czy kultowy iPod... a także przełomowy polski komunikator, czy serwis społecznościowy do szukania znajomych ze szkoły! Niektóre zaliczyły niedawno swoje wielkie powroty, inne pozostały tylko we wspomnieniach. Wybierz się w nostalgiczną podróż, sprawdzając swoją wiedzę i pamięć w naszym quizie.

Ikony lat 2000. Pamiętasz te cuda? Rozpocznij quiz

