Niezwykłe, co wyłoniło się z topniejącego lodu. Naukowcy mówią o sensacji

Paula Drechsler

Topniejący lód już niejednokrotnie odsłaniał tajemnice przeszłości, lecz nowe odkrycie w Norwegii zaskoczyło nawet ekspertów. W wyniku topnienia pokrywy śniegu i lodu w górach w regionie Vestland po raz pierwszy natrafiono na tak dobrze zachowane obiekty do polowania oraz inne wyjątkowe zabytki sprzed ok. 1500 lat.

Topniejący lód odsłania tajemnice, które były ukryte przez wiele lat. Zdj. ilustracyjne.
Topniejący lód odsłania tajemnice, które były ukryte przez wiele lat. Zdj. ilustracyjne.asphotovisions123RF/PICSEL

Tkwiły pod lodem przez 1500 lat. Norwescy badacze mówią o sensacji

Topniejące wysokogórskie śniegi i lodowce już nie raz ujawniały tajemnice przeszłości - od słynnego człowieka lodu Ötziego, po niedawne odkrycia zabytków sprzed wieków i ciał osób zaginionych przed laty. Każde z takich znalezisk pozwala lepiej zrozumieć historię, która przez wieki była ukryta pod warstwą lodu. Teraz natura ponownie odsłoniła coś niezwykłego - w Norwegii odkryto rzadkość sprzed 1500 lat, którą naukowcy okrzyknęli prawdziwą sensacją.

"Ponad 1400 metrów nad poziomem morza, w gminie Aurland w regionie Vestland, rozciąga się krajobraz naznaczony śniegiem i śladami dawnego życia", informuje Uniwersytet w Bergen, rozpoczynając tymi słowami komunikat o odkryciu drewnianych pułapek na renifery i innych wyjątkowych śladach po dawnych mieszkańcach tych terenów.

Odkrycie w Norwegii. Topniejący lód odsłonił szereg zabytków

W okolicach pokrywy lodowej na Aurlandsfjellet znaleziono setki ciosanych kłód, pozostałości po dużym obiekcie do polowania. Najlepiej zachowana część systemu pułapek składa się z dwóch drewnianych osłon, które prowadziły renifery do specjalnej zagrody. Jak podkreśla Uniwersytet w Bergen, znalezienie tak dobrze zachowanego materiału jest rzadkością. Warunki pod lodem były optymalne do jego konserwacji przez ok. 1500 lat.

- To pierwszy przypadek, gdy tego typu system pułapek wykonanych z drewna wytopił się z lodu w Norwegii. Znalezienie 1500-letniego systemu pułapek, składającego się z drewnianych bali, które wytapiają się z lodu, jest prawdopodobnie unikatem w kontekście Norwegii i Europy - mówił badacz i archeolog Leif Inge Åstveit z Muzeum Uniwersyteckiego w Bergen.

Wysoko w górach pod lodem odkryto elementy pułapki, piękną zapinkę i... wiosła

W miejscu odkrycia znaleziono nie tylko elementy pułapek, ale także groty włóczni, którymi pozbawiano renifery życia, a także ich poroża i inne elementy świadczące o charakterze miejsca. Wyjątkowe w tym zbiorze są misternie zdobione wiosła, które z nieznanych przyczyn zabrano w to miejsce, a także piękna, wykonana z poroża zapinka.

- To przedmioty, których nigdy nie znajdujemy podczas zwykłych wykopalisk. To znaleziska naprawdę wyjątkowe - powiedział Åstveit.

"Historia brzmi niemal jak mit. Drewniany obiekt do masowego wyłapywania reniferów, wytopiony z lodu, udokumentowany, datowany i dobrze zachowany. Wyrób ze starszej epoki żelaza, który nie powinien był przetrwać, a jednak teraz wyszedł na światło dzienne", podaje Uniwersytet w Bergen w komunikacie. Eksperci mówią, że odkrycie jest jednocześnie fascynujące, ale i tragiczne - ze względu na to, że na jego wpływ miała postępująca zmiana klimatu. Jednocześnie badacze zaznaczają, że to kolejne odkrycie pokazujące, że "przeszłość nie odeszła".

- Ona po prostu tam leży i czeka ukryta pod lodem - mówi Åstveit.

